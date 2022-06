Schliessen 05:09 Video Zusammenfassung Tschechien – Spanien Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 9 Sekunden. 02:40 Video Zusammenfassung Serbien – Slowenien Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden. 01:24 Video Zusammenfassung Schweden – Norwegen Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 24 Sekunden.

Spanien spielt in der Nations League gegen Tschechien 2:2. Martinez kann erst in der 90. Minute ausgleichen.

In der Liga B fährt der Schweizer WM-Gegner Serbien einen 4:1-Sieg gegen Slowenien ein.

Erling Haaland schiesst Norwegen mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg gegen Schweden.

Hier geht's zum Spielbericht der 0:4-Pleite der Schweizer Nati gegen Portugal.

Liga A, Gruppe 2: Spanien wendet Übel spät ab

Tschechien – Spanien 2:2

Die Tschechen spielen in der Nations League weiter gross auf. Nach dem 2:1-Sieg am Donnerstag gegen die Schweiz holte sich das Team von Trainer Jaroslav Silhavy gegen Spanien 1 Punkt – beinahe hätte sogar mehr herausgeschaut. Nach einem traumhaften Zuspiel von Vaclav Cerny düpierte Jan Kuchta den spanischen Goalie Unai Simon mittels Heber zum 2:1 (66.) und brachte die Tschechen zum 2. Mal auf die Siegerstrasse. Innenverteidiger Inigo Martinez konnte kurz vor Schluss per Kopf noch ausgleichen.

00:48 Video Tschechiens Kuchta mit frechem Heber ins Glück Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Jakub Pesek hatte Tschechien bereits nach 4 Minuten in Führung gebracht. Die spielbestimmenden Spanier kamen durch einen frechen Schlenzer von Gavi vor der Pause zum 1:1. Das Supertalent von Barcelona avancierte mit 17 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der «Seleccion», er unterbot die Marke seines Klubkollegen Ansu Fati aus dem Jahr 2020 um 7 Tage. In der Folge scheiterten unter anderem die beiden spanischen Joker Marco Asensio und Ferran Torres beide am Aluminium.

Weil Portugal gegen die Schweiz gleich zu einem 4:0-Sieg kam, muss Tschechien die Tabellenführung abgeben, sitzt den punktgleichen Portugiesen aber im Nacken.

Liga B, Gruppe 4: Serbien mühelos, Haaland souverän

Serbien – Slowenien 4:1

Der Schweizer WM-Gegner Serbien fuhr gegen Slowenien ungefährdete 3 Punkte ein. Aleksandar Mitrovic und Sergej Milinkovic-Savic waren bis in die 56. jeweils nach einem Eckball per Kopf erfolgreich. Dazwischen hatte Sloweniens Aussenläufer Petar Stojanovic mit einem sehenswerten Heber zwischenzeitlich ausgeglichen. In der Schlussphase erhöhten Luka Jovic ebenfalls per Kopf und Nemanja Radonjic auf 4:1. Die Kopfballstärke der Serben dürften sich die Schweizer Nati-Verantwortlichen notiert haben.

Schweden – Norwegen 1:2

2. Sieg im 2. Spiel dank Doppelpacker Erling Haaland: Norwegen entschied 3 Tage nach dem 1:0-Erfolg in Serbien auch das skandinavische Duell in Schweden mit 2:1 für sich. Haaland verwandelte zunächst einen Foulpenalty souverän (20.). Der Entscheid war umstritten, fiel doch Morten Thorsby im Strafraum nach marginaler Berührung äusserst theatralisch. In der 2. Halbzeit liess der Superstar dann per Flachschuss das 2:0 folgen (69.), sein 18. Tor im 19. Länderspiel. Für die ebenbürtigen Schweden traf Anthony Elanga in der Nachspielzeit.

Messi mit Fünferpack gegen Estland Box aufklappen Box zuklappen Lionel Messi hat die argentinische Nationalmannschaft mit einem Fünferpack im Alleingang zu einem deutlichen Testspielerfolg geschossen. Im spanischen Pamplona traf er beim 5:0 gegen Estland in der 9. (Elfmeter), 45., 47., 71. und 76. Minute.

Für Messi waren es im 162. Länderspiel für die «Albiceleste» die Tore 82 bis 86. Damit überflügelte er den legendären Ungarn Ferenc Puskas in der «ewigen» Torschützenliste in Länderspielen.



Zusammenfassungen der tieferen Ligen

Schliessen 01:38 Video Kosovo – Griechenland 0:1 Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden. 00:16 Video Zypern – Nordirland 0:0 Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 16 Sekunden. 02:38 Video Bulgarien – Georgien 2:5 Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden. 00:37 Video Gibraltar – Nordmazedonien 0:2 Aus Sport-Clip vom 05.06.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.