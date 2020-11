Nach ihrer Ankunft am Flughafen von Boryspil am Mittwoch mussten sich alle Spieler der ukranischen National-Mannschaft inklusive Staff erneut Corona-Tests unterziehen. Wie der ukrainische Verband nun einen Tag später mitteilte, sind alle Tests negativ ausgefallen.

Am Dienstag war das Spiel der Nations League zwischen der Schweizer Nati und der Ukraine abgesagt worden. Nach 4 Corona-Fällen hatte der Luzerner Kantonsarzt das gesamte Team in Quarantäne geschickt. Gemäss der Uefa hätte die Ukraine weder am Dienstag noch (für eine allfällige Verschiebung) am Mittwoch genügend Spieler aufbieten können.

Wir hatten genügend Spieler mit negativen Testresultaten.

Schewtschenko hofft auf Uefa

«Wir hatten genügend Spieler mit negativen Testresultaten», meinte dagegen Ukraine-Coach Andrij Schewtschenko nach der Rückkehr in die Heimat. An seinem Team habe es nicht gelegen. «Ich wünschte mir, mit etwas mehr Respekt behandelt zu werden. Eine Absage hatte ich mir eigentlich nicht vorstellen können.»

Nun hoffe er auf eine positive Entscheidung der Uefa-Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission. Diese muss entscheiden, ob und wie das ausgefallene Spiel gewertet wird. Der wahrscheinlichste Entscheid der Kommission ist eine 0:3-Forfaitniederlage der Ukraine.