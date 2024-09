Legende: Der Titelverteidiger Spanien bejubelte 2023 den Sieg der letzten Austragung der Nations League. Imago/BSR Agency

Diese Woche startet die Nations League bereits in ihre 4. Ausgabe. Die Schweizer Nati steht in der höchsten Liga zum Auftakt am Donnerstag in Dänemark im Einsatz. Nach je einem geschlossenen Training am Dienstag- und Mittwochmittag fliegt das Team von Trainer Murat Yakin am Mittwochnachmittag nach Kopenhagen.

Die Partie steht dann am Folgetag um 20:45 Uhr an. Bereits am Sonntag empfängt die Schweiz in Genf Europameister Spanien (beide Partien live auf SRF zwei).

Das Länderturnier der Uefa präsentiert sich in leicht neuem, mehr Spiele umfassenden Gewand. So werden in der Liga A erstmals Viertelfinals durchgeführt. Die zusätzliche K.o.-Runde im März soll gemäss der Uefa als Bindeglied zwischen dem Ende der Gruppenphase (November) und dem Finalturnier (Juni) dienen. Damit qualifizieren sich neu auch die Gruppenzweiten der Liga A für die K.o.-Phase. Zuletzt hatten jeweils nur die vier Gruppensieger ein Finalturnier bestritten.

Playoffs sorgen für mehr Rotation

Neu steigt auch nicht mehr nur das letztplatzierte Land jeder Gruppe eine Stufe ab. Die Teams auf den 3. Plätzen der Liga A und die Gruppenzweiten der Liga B bestreiten Auf- bzw. Abstiegs-Playoffs (mit Hin- und Rückspielen), dasselbe gilt für die Dritten der Liga B und die Zweiten der Liga C. Zudem wird es auch Auf- bzw. Abstiegs-Playoffs zwischen den zwei besten Gruppenvierten der Liga C und den zwei Gruppenzweiten der Liga D geben.

Gleich in der ersten Woche kommt es unter anderem zu den fussballerischen Leckerbissen Frankreich – Italien (6.9.), Irland – England (7.9.) und Niederlande – Deutschland (10.7.).

Übersicht Termine der Nations League 2024/25:

Ligaphase 5. September – 19. November Playoffs / Viertelfinals 20. – 25. März 2025 Halbfinals 4. und 5. Juni 2025 Spiel um Platz 3 / Final 8. Juni 2025