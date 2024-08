Fast zwei Monate nach dem Viertelfinal-Out an der EM gegen England gilt es für die Nati wieder ernst. In der Nations League trifft die Schweiz am kommenden Mittwoch zunächst auf Dänemark und empfängt dann am Sonntag in Genf Europameister Spanien (beide Partien live bei SRF).

Im Schweizer Kader wird dann mit den zurückgetretenen Yann Sommer, Fabian Schär und Xherdan Shaqiri die Erfahrung von 305 Länderspielen fehlen. Doch auch bei den Dänen brachte der Sommer einige Änderungen mit sich.

So ist Captain Simon Kjaer (132 Länderspiele) nicht mehr Teil der Nationalmannschaft. Nachfolger ist Mittelfeld-Arbeiter Emile-Pierre Höjbjerg, der neu bei Marseille unter Vertrag steht. Auch die Verletzten Andreas Christensen, Thomas Delaney und Rasmus Höjlund fehlen im Aufgebot. Dafür winkt dem Quartett Mads Hermansen, Morten Frendrup, Patrick Dorgu und Albert Grönbäk das Debüt.

02:03 Video Archiv: Schär tritt aus der Nati zurück Aus Sport-Clip vom 26.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Ndoye wohl nicht dabei

Noch gewichtiger ist indes der Wechsel an der dänischen Seitenlinie. Für den wegen Stresssymptomen krankgeschriebenen neuen Coach Morten Wieghorst wird Augsburgs Co-Trainer Lars Knudsen die Geschicke interimistisch als Trainer leiten.

Wie gross der Umbruch im Schweizer Team effektiv wird, enthüllt Nati-Coach Murat Yakin am Donnerstag. Wahrscheinlich ist, dass Shootingstar Dan Ndoye den Zusammenzug verpassen wird. Der Stürmer vom FC Bologna erlitt eine Oberschenkelverletzung, die drei Wochen Pause fordert, wie sein Klub mitteilte. Die Kaderbekanntgabe erfolgt am Donnerstag um 14:30 Uhr (im SRF-Livestream).