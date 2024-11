Legende: Eilte sofort zu Hilfe Das medizinische Personal. imago images/Revierfoto

«Danke für die vielen Nachrichten, mir geht es gut», lautete die kurz vor Mitternacht auf dem Instagram-Kanal von Adam Szalai abgesetzte Botschaft. Versehen war sie mit einem roten Herz.

Der 36-jährige Assistenztrainer der ungarischen Nationalmannschaft war am Samstagabend beim Nations-League-Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande (0:4) in der Anfangsphase an der Seitenlinie zusammengebrochen. Noch im Laufe der ersten Halbzeit teilte der ungarische Fussballverband mit, dass Szalais Zustand stabil und er bei Bewusstsein sei.

Der ehemalige Stürmers des FC Basel wurde zur Untersuchung in ein Amsterdamer Spital transportiert. Ungarische Medien berichteten, Szalai habe reanimiert werden müssen.