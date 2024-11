Legende: Eilte sofort zu Hilfe Das medizinische Personal. imago images/Revierfoto

«Er verbrachte die Nacht im Team-Hotel, und er reist zusammen mit der Mannschaft zurück nach Budapest», sagte ein Sprecher des Nationalteams.

Bereits in der Nacht hatte Adam Szalai via Social Media eine teilweise Entwarnung gegeben. «Danke für die vielen Nachrichten, mir geht es gut», hiess es auf Szalais Instagram-Kanal. Versehen war die Botschaft mit einem roten Herz.

Szalai war in der Anfangsphase der Partie in Amsterdam an der Seitenlinie zusammengebrochen. Das Spiel wurde für mehrere Minuten unterbrochen, Szalai daraufhin hospitalisiert. Gemäss ungarischen Medienberichten musste der 36-Jährige, der in seiner Aktivkarriere auch für den FC Basel auflief, reanimiert werden.

00:23 Video Bei Niederlande - Ungarn wird die Partie unterbrochen Aus Sport-Clip vom 16.11.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.