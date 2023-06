Legende: Seit Jahren die Lichtgestalt im kroatischen Nationalteam Die Nummer 10, Luka Modric. Imago/Sebastian Frej

Die Tausenden kroatischen Anhänger feierten Luka Modric nach dem Halbfinalsieg am Mittwoch in der Nations League gegen die Niederlande mit ohrenbetäubenden Sprechchören. Und sogar der unterlegene Bondscoach outete sich nach der Gala des ewig jungen Magiers als Fan. «Nur ein Wort: grossartig!», schwärmte Ronald Koeman vom 37 Jahre «alten» Modric, der wieder alle verzückt hatte – und sich nun auf der Zielgeraden seiner Karriere einen letzten Traum erfüllen kann.

Denn gewonnen hat dieser 1,72 kleine Mittelfeldgigant eigentlich schon so ziemlich alles, was es im Weltfussball zu gewinnen gibt. Fünfmal die Champions League mit Real Madrid, ebenso oft die Klub-WM, zahlreiche Meisterschaften und Pokalsiege, und 2018 sogar die Ehrung als Weltfussballer – doch eine Trophäe mit seiner Nationalmannschaft fehlt Modric noch.

Das 166. Länderspiel ist ein Final

Nun ist die Erfüllung dieses Traums greifbar – zumindest im Kleinformat. Es ist keine WM und auch keine EM. Doch im Final der Nations League am Sonntag gegen Spanien winkt Modric in seinem 166. Länderspiel trotzdem ein Titel.

Bei der WM in Russland 2018 waren die Kroaten im Final schon nah dran, unterlagen aber Frankreich. Vier Jahre später in Katar führte Modric sein Team auf Platz 3. Und nun hat die Nations League für Kroatien auf einmal eine immense Bedeutung.

Schliesst sich der Kreis in Deutschland?

Wie lang es Modrics Magie noch zu geniessen gibt, ist ungewiss. Sein Vertrag bei Real läuft Ende des Monats aus. Ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien soll er laut Marca ausgeschlagen haben, stattdessen wünsche er sich eine Vertragsverlängerung und ein Karriereende in Madrid.

Für die Nationalmannschaft hatte sich Modric jedoch zunächst nur die Finalrunde der Nations League als Ziel gesetzt. Ein Titelgewinn wäre hier gewiss ein angemessener Schlussakkord.

Oder aber Modric spielt bis zur EM 2024 in Deutschland im Nationaltrikot weiter. Dann würde sich für ihn ein Kreis schliessen. Denn 2006 an der WM in Deutschland war es, als Modric im zarten Alter von 20 Jahren erstmals an einem grossen Turnier mit Kroatiens A-Nationalmannschaft auflief.