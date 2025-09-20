Der FC Aarau schafft in der 2. Runde des Schweizer Cups die Überraschung und wirft YB dank einem 1:0 im Brügglifeld aus dem Wettbewerb.

Das goldene Tor erzielt Stürmer Elias Filet bereits in der 2. Minute.

Der Leader der Challenge League setzt seinen perfekten Saisonstart damit auch im Cup fort.

Nach 7 langen Nachspielminuten durften die Aarauer Fans im Brügglifeld endlich befreit jubeln: Der Coup war Tatsache, der FC Aarau hatte gerade YB mit 1:0 besiegt und die Berner aus dem Cup geworfen. Der Challenge-League-Leader hatte sich den Sieg verdient, zu wenig kam von YB in den entscheidenden Momenten. Lange rannten die Gäste an, ohne viel Torgefahr auszustrahlen. Und kam der Ball einmal auf den Kasten der Aarauer, war Goalie Marvin Hübel zur Stelle.

Das entscheidende Tor für die Aargauer war bereits in der 2. Minute gefallen. Mit viel Selbstvertrauen trat das Heimteam an und suchte früh den Weg nach vorne. Ein Einwurf von Marco Thaler wurde im gegnerischen Strafraum von Verteidigungskollege David Acquah verlängert und landete so bei Stürmer Elias Filet. Dieser hatte alle Zeit der Welt, nahm den Ball an und versenkte ihn souverän zum 1:0 im Tor.

Keine YB-Reaktion

Danach wartete man vergebens auf die grosse Reaktion der Berner. Einzelne Torchancen wechselten sich mit Fehlpässen ab, immer wieder wurden die Angriffe zu wenig genau zu Ende gespielt. Nach der Pause schien der Europa-League-Teilnehmer zuerst die Oberhand zu gewinnen. Darauf folgte allerdings eine Phase, in der durchaus auch das 2:0 für Aarau hätte fallen können.

So müssen sich die Berner früher als erwartet aus dem Cup verabschieden. Zum dritten Mal in Folge ist gegen einen Unterklassigen Schluss, im vergangenen Jahr bedeutete Biel Endstation, eine Saison zuvor Sion.

Auslosung am Sonntag

Aarau auf der anderen Seite beweist, dass der Saisonstart in der Challenge League mit 7 Siegen aus 7 Spielen kein Zufall war. Die Aargauer bleiben ungeschlagen und reiten weiter auf der Erfolgswelle. Gegen wen es in der nächsten Runde im Cup geht, erfahren sie am Sonntagabend. Dann werden in der Sendung «Schweizer Cup – Highlights» die Achtelfinalpartien gezogen.

Übersicht Schweizer Cup