Legende: Das Runde muss ins Eckige Im Schweizer Cup 2020/21 stehen die ersten Teams fest, die den Sprung in die 2. Runde geschafft haben. Keystone

Der Verzug im Schweizer Fussball-Kalender aufgrund der Corona-Pandemie, die eine lange Pause nach sich gezogen hat, sorgt für ein Kuriosum. So kommt es im K.o.-Wettbewerb zu einer Vermischung zweier Saisons.

Der Cup 2019/20 wird am Sonntag zwischen dem FC Basel und den Berner Young Boys im Wankdorf entschieden (live ab 17:00 Uhr bei SRF zwei). Gleichzeitig gehen an diesem Wochenende bereits die Partien der 1. Hauptrunde über die Bühne (siehe untenstehende Auflistung).

Schonfrist für die Oberklassigen

Zum Auftakt des Schweizer Cups 2020/21 sind die Unterklassigen noch unter sich. Die Challenge-League- und Super-League-Klubs greifen erst ab der 2. Runde (11. bis 13. September) ein. Die 4 Schweizer Europacup-Vertreter (YB, St. Gallen, FCB und Servette) geniessen sogar eine noch längere Schonfrist. Sie steigen direkt in den Achtelfinals in den Wettbewerb ein, die erst für den 9./10. Februar 2021 angesetzt sind. Das Endspiel 2021 soll am Pfingstmontag, 24. Mai, steigen.