David gegen Goliath ist – vor allem für den Unterklassigen – an sich bereits eine spezielle Angelegenheit. Von solchen Duellen wimmelt es in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups nur so. Eine Extra-Portion Brisanz verleiht diesen Spielen jeweils der «Derby-Charakter» – und dieser macht am Wochenende auf diversen Fussballplätzen über das ganze Land verteilt Halt.
Freitag
- FC Perlen-Buchrain vs. FC Luzern: Noch nie in der 105-jährigen Geschichte des Klubs traf Perlen-Buchrain auf einen Gegner der höchsten Spielklasse. Für die Premiere werden auf der Sportanlage Hinterleisibach über 3000 Zuschauende erwartet. Mit dem FCL geht es für den Underdog aus der 2. Liga regional sogleich gegen den Hünen aus der Kantonshauptstadt.
- FC Wettswil-Bonstetten vs. FC Zürich: Immer wieder profitierte der Erstligist in den vergangenen Jahren vom Losglück in Form von hochklassigen Cup-Gegnern. Ein Coup ist Wettswil-Bonstetten hingegen noch nicht geglückt. Als ehemaliger GC-Spieler würde es FCWB-Coach Stephan Lichtsteiner natürlich besonders freuen, wenn es ausgerechnet gegen den FCZ mit der Sensation klappt.
Samstag
- FC Walenstadt vs. FC St. Gallen: Erstmals überhaupt hat sich Walenstadt für die Hauptrunde des Schweizer Cups qualifizieren können. Als Belohnung kommt man nun nicht nur in den Genuss eines Kantonsderbys. Mit St. Gallen ist das Team der Stunde in der noch jungen Super-League-Saison zu Gast.
- FC Wohlen vs. FC Aarau: Sie waren grosse Rivalen, zu Zeiten als beide Mannschaften noch in der Challenge League unterwegs waren. Während Aarau noch immer in der zweithöchsten Liga aktiv ist, zog sich Wohlen 2018 aus dem Profifussball zurück. Aktuell kicken die Freiämter in der 1. Liga. Das bisher letzte Derby ging im Mai 2018 mit 3:1 an Aarau.
Sonntag
- FC Breitenrain vs. FC Thun: Auf dem Spitalacker wird ein grosser Zuschauerauflauf erwartet. Neben St. Gallen ist Thun das einzige noch makellose Team in der Super League – und das als Aufsteiger. Dieser Umstand wird die Motivation des Underdogs aus der Promotion League kaum mindern, im Gegenteil.
- FC Vevey-Sports vs. FC Lausanne-Sport: Bereits vor 2 Jahren kam es in der 1. Hauptrunde zu diesem Waadtländer Cup-Fight. Damals zeigte sich der Super-League-Vertreter humorlos und gewann bei Vevey mit 3:0.