Der FC Winterthur steht nach einem 2:0-Sieg gegen den FC Zürich im Halbfinal des Schweizer Cups.

Im Letzigrund avanciert Nishan Burkart mit einem Doppelpack innert 5 Minuten zum Matchwinner.

In den anderen Viertelfinals am Mittwoch gewinnt Servette bei Promotion-Ligist Delémont 2:0, Basel holt gegen Lugano einen 0:2-Rückstand auf, verliert im Penaltyschiessen aber dennoch.

Die 2. Halbzeit zwischen dem FCZ und Winterthur war lange sehr taktisch geprägt, Chancen erkämpften sich die beiden Mannschaften kaum. Vor allem, weil die Trainer ihre Defensiven gut auf den jeweiligen Gegner eingestellt hatten. Doch nach einer guten Viertelstunde änderte FCW-Angreifer Nishan Burkart das Skript mit einem Doppelschlag aus dem Nichts:

62. Minute: Der auffällige Sayfallah Ltaief zieht von der linken Seite ab. Yanick Brecher lässt nach vorne abprallen, wo Burkart ungehindert einschieben kann zum 1:0.

67. Minute: Wieder geht Burkarts Treffer ein Distanzschuss voraus. Die Abgabe Matteo Di Giustos wird von Lindrit Kamberi abgefälscht. Der Ball springt in die Luft, Burkart steht goldrichtig und erzielt per Kopf das 2:0.

Schliessen 02:31 Video Burkart steht in 5 Minuten zweimal goldrichtig Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden. 01:21 Video Burkart: «Der Ball kam zweimal perfekt zu mir» Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Das Zürcher Trainer-Duo war nun gefordert – und nahm gleich 4 Änderungen vor. Nevio Di Giusto, Daniel Afriye, Armstrong Oko-Flex und Ivan Santini sollten in der Schlussphase ein Feuerwerk zünden. Doch an der Winterthurer Abwehr kamen die Zürcher an diesem Mittwoch nicht vorbei. Einige Male wurde es vor Marvin Kellers Tor zwar noch brenzlig, beispielsweise bei Santinis Kopfballchance in der 81. Minute. Die zündenden Ideen, die den Winterthurer Sieg noch hätten in Gefahr bringen können, fehlten aber beim FCZ.

So brachte der FCW, der in diesem Spiel nicht zwingend die bessere, aber die effizientere und schlagkräftigere Mannschaft war, den Sieg über die Runden und feierte den Einzug in den Cup-Halbfinal. Zudem schafften es die Eulachstädter im 7. Anlauf erstmals, den Kantonsrivalen im Cup auszuschalten. Der FCZ erlitt hingegen die 2. Niederlage im 3. Spiel seit der Trennung von Bo Henriksen und muss weiter auf die erste Halbfinal-Teilnahme seit 2019 warten.

Schliessen 02:55 Video Rahmen: «Es ist ein verdienter Sieg» Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden. 02:36 Video Kamberi: «Eine brutal harte Niederlage» Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 36 Sekunden. 01:25 Video Keller: «Wir haben sehr solidarisch verteidigt» Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden. 02:34 Video Romano: «Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen» Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Chancenarme 1. Hälfte

Vor dem Seitenwechsel war Zurückhaltung das zentrale Stichwort gewesen. Beide Mannschaften priorisierten die Abwehrarbeit, Torchancen waren Mangelware. Die besten Möglichkeiten kamen jeweils durch Standards zustande: Di Giusto zwang in der 31. Minute Brecher mit einem langen Freistoss zu einer Parade, Mirlind Kryeziu köpfelte fünf Minuten später aus kurzer Distanz zentral in die Arme Kellers. Ähnlich sollte es im 2. Durchgang weitergehen. Bis Burkart dies änderte.

So geht es weiter

Den letzten Viertelfinal im Schweizer Cup bestreiten Challenge-Ligist Sion und YB am Donnerstag (ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei). Im Anschluss an die Partie werden im Studio die Halbfinals ausgelost, die am 27./28. April stattfinden werden.

In der Super League geht es für die Winterthurer am Sonntag um 16:30 Uhr mit dem Heimspiel gegen Yverdon weiter. Der FCZ empfängt zur selben Zeit Meister YB.