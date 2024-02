Der FC Lugano schlägt den FC Basel im Cup-Viertelfinal mit 4:3 nach Penaltyschiessen. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden.

Zan Celar trifft für Lugano früh doppelt, Thierno Barry rettet Basel spät in die Verlängerung.

In den anderen Cup-Viertelfinals schlägt Servette Delémont, Winterthur setzt sich beim FCZ durch.

Am Ende gewinnt der FC Lugano beim FC Basel doch. Weil Fabian Frei im Penaltyschiessen ausrutscht und den Ball so über das Tor setzt. Und, weil Dominik Schmid an Amir Saipi scheitert, während die Luganesi alle souverän treffen. Was die Kür einer spektakulären Aufholjagd hätte werden sollen, wurde am Ende nur ein weiteres Kapitel in einer enttäuschenden FCB-Saison.

00:55 Video Frei rutscht aus, Schmid zielt zu wenig gut Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Dabei hatten die Basler zuvor noch starke Moral gezeigt und eine kaum für möglich gehaltene Aufholjagd gezeigt. Mit 0:2 lagen die Basler rund 10 Minuten vor Abpfiff im St. Jakob-Park zurück. Wenig deutete auf ein Comeback hin. Doch Thierno Barry hatte noch etwas gegen die Niederlage einzuwenden.

Zuerst traf der 21-jährige Franzose von ausserhalb des Strafraums und versenkte die Kugel mit einem strammen Schuss hinter Saipi im Netz (81.). Und nur zwei Minuten später war es wieder Barry, der die Aufholjagd perfekt machte. Eine Flanke von Roméo Beney vollendete der FCB-Stürmer mit einem wuchtigen Kopfball.

01:14 Video Barry bringt Basel ins Spiel zurück Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden.

Wenig Action in der Verlängerung

Dabei war der Stürmer erst nach der Pause für den unauffälligen Albian Ajeti in die Partie gekommen. Und auch er hatte einiges an Anlaufzeit gebraucht, bis er sein Team in die Verlängerung schoss. Dort versuchte das Heimteam den Schwung direkt mitzunehmen. Ein Freistoss von Frei sorgte für Torgefahr, doch Saipi war zur Stelle. Auf der anderen Seite verhinderte Marwin Hitz eine mögliche Entscheidung. So musste letztlich das Penaltyschiessen entscheiden – mit dem besseren Ende für die Tessiner.

Celar brilliert

Noch in der 1. Halbzeit war der FCB klar unterlegen gewesen. Für den Unterschied war vor allem ein Mann verantwortlich: Zan Celar. Der Slowene hatte bereits in der ersten Viertelstunde doppelt getroffen:

6. Minute: Jonathan Sabbatini hebelt mit einem Pass in die Schnittstelle die komplette FCB-Defensive aus. Celar nimmt den Ball mit und schliesst kontrolliert ab. Hitz kann den Einschlag nicht mehr verhindern.

Jonathan Sabbatini hebelt mit einem Pass in die Schnittstelle die komplette FCB-Defensive aus. Celar nimmt den Ball mit und schliesst kontrolliert ab. Hitz kann den Einschlag nicht mehr verhindern. 15. Minute: Wieder kommt Celar viel zu einfach im Strafraum an den Ball. Dort wird er von Leon Barisic gelegt, was einen harten Penaltypfiff zur Folge hat. Vom Punkt aus bleibt Celar cool und macht sein zweites Tor.

Schliessen 00:37 Video Celar ist für das frühe 1:0 besorgt Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden. 01:10 Video Celar wird gelegt und verwertet dann den Penalty Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. 01:00 Video Celar: «Am Ende spielten sie besser» (engl.) Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Cup-Team Lugano

Mit dem erneuten Halbfinal-Einzug hat Lugano auch seinen Status als Cup-Team unterstrichen. Seit Mattia Croci-Torti die Tessiner 2021 übernommen hat, gab es erst eine Niederlage – im Final im letzten Jahr gegen YB. Nun steht das Team wieder in der Runde der letzten 4 und ist damit nur noch zwei Siege davon entfernt, den Triumph von 2022 zu wiederholen.

Basel hingegen verpasst den zweiten Halbfinal-Einzug in Folge. Und damit wohl auch seine letzte Chance, im nächsten Jahr im internationalen Geschäft mit dabei zu sein. In der Meisterschaft wäre eine überragende Saison-Schlussphase nötig, um es noch unter die Top 5 zu schaffen. Da wäre der Weg über den Cupsieg wohl leichter gewesen.

So geht es weiter

Die Auslosung der Cup-Halbfinals findet am Donnerstag im Anschluss an den letzten Viertelfinal Sion – YB live bei SRF statt. Am Wochenende vom 27./28. April werden dann die Cup-Finalisten ermittelt.

Schliessen 02:38 Video Celestini: «Schade. Aber die Mannschaft hat gut gekämpft» Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden. 01:17 Video Schmid: «Ich weiss nicht, was am heutigen Abend positiv ist» Aus Sport-Clip vom 28.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.