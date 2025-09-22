5 Super-League-Klubs haben die Cup-Achtelfinals verpasst. Das gab es zuletzt vor 25 Jahren.

Eine Cup-Blamage wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr

Legende: Schleichen beschämt von dannen Die FCZ-Akteure nach dem Out in Nyon. Keystone/Cyril Zingaro

Die Chance, den Schweizer Cup zu gewinnen, ist heuer vielleicht so gross wie schon lange nicht mehr. Zumindest für die Teams, die noch dabei sind.

Nachdem es in der ersten Runde bereits Thun und Lugano erwischt hatte, mussten dieses Wochenende mit Servette, YB und Zürich drei weitere Vertreter aus der Super League über die Klinge springen.

Es hätten auch 8 statt 5 sein können

Wenn man bedenkt, dass sich Basel und St. Gallen in ihren Duellen mit unterklassigen Teams erst im Penaltyschiessen in den Achtelfinal retteten und auch GC beim 1:0 gegen Bellinzona nicht gerade souverän agierte, lassen die Resultate zusätzlich aufhorchen.

Auch so ist das Favoritensterben aus statistischer Sicht schon sehr auffällig. Dass 5 Klubs aus der obersten Liga (Super League respektive Nationalliga A) vor dem Achtelfinal scheitern, kam zuletzt vor 25 Jahren vor. In der Saison 2000/01 traf es GC, Lugano, Sion, Xamax und Aarau. Damals wie heute spielten 12 Teams im Oberhaus. Servette sicherte sich am Schluss im Final gegen Yverdon den Titel.

Schonfrist für verbleibende Super-League-Vertreter

Die Auslosung am Sonntagabend ergab keine einzige Super-League-Affiche in der Runde der letzten 16 – trotz noch 7 verbleibender Teams. Auch das kommt selten vor: Zum letzten Mal in der Saison 2012/13, als 8 Super-League-Vertreter jeweils gegen Unterklassige antreten durften (6 davon setzten sich durch).

Ein Jahr später übrigens waren letztmals alle (damals noch 10) Super-League-Klubs im Achtelfinal vertreten. Das Rennen machte am Schluss der FCZ, der Basel im Final mit 2:0 nach Verlängerung bezwang.

Schweizer Cup