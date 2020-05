Legende: Das einzige Super-League-Duell Im Cup-Viertelfinal treffen Luzern und die Young Boys aufeinander. Freshfocus

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fussballverbands hat nach dem Beschluss der Swiss Football League entschieden, auch den Schweizer Cup 2019/20 zu Ende zu spielen.

Die 3 verbleibenden Cup-Runden sollen direkt nach Abschluss der Meisterschaft ausgetragen werden: die Viertelfinalpartien voraussichtlich am 5./6. August, die Halbfinals am 8./9. August und der Final am Mittwoch, 12. August 2020. Wegen allfälliger Europacup-Daten sind die Termine noch nicht abschliessend fixiert.