In den 1/16-Finals im Schweizer Cup bekommt es Basel wie in der vergangenen Saison mit Étoile Carouge zu tun.

Daneben kommt es zu zwei Derbys: St. Gallen misst sich erstmals seit 2012 wieder mit Wil, Winterthur trifft auf Schaffhausen.

Die Partien finden vom 19. bis 21. September statt.

Zum dritten Mal in den letzten fünf Jahren hat die Auslosung im Schweizer Cup das Duell Étoile Carouge – FC Basel hervorgebracht. Im Viertelfinal in der abgelaufenen Saison entging der spätere Cupsieger dabei nur knapp dem Out. Bis zur 84. Minute lag der FCB bei Carouge in Rückstand, ehe sich Xherdan Shaqiri und Co. durch einen späten Dreifachschlag doch noch in den Halbfinal retteten.

2021 bedeutete Carouge für Basel sogar Endstation. 0:1 unterlagen die «Bebbi» den Genfern damals im Achtelfinal. Im September kommt es nun erneut zum Duell, dem mit Spannung entgegengeblickt werden kann.

Die Cup-Sechzehntelfinals der Super-Ligisten Box aufklappen Box zuklappen Prishtina Bern – Sion

Yverdon – Servette

Wil – St. Gallen

Bosna Neuchâtel – Luzern

Schaffhausen – Winterthur

Étoile Carouge – Basel

Stade Nyonnais – FC Zürich

Concordia Basel – Lausanne-Sport

Aarau – BSC Young Boys

Bellinzona – Grasshoppers

St. Galler Kantonsderby

SRF-Experte Fabian Frei hat seinen Ex-Klubs St. Gallen und Winterthur zudem Gegner zugelost, auf die sich insbesondere deren Fanlager besonders freuen dürften. Erstmals seit 2012 kommt es etwa zum St. Galler Kantonsderby zwischen dem FCSG und Wil. Damals war der aktuelle Co-Leader der Super League noch zweitklassig und setzte sich gegen Wil mit 3:2 durch.

Nach dem Sieg bei der SV Schaffhausen geht es für Winterthur auch in der 2. Cup-Runde in die Munotstadt. Dieses Mal wartet der FC Schaffhausen auf die Eulachstädter. Seit dem Super-League-Aufstieg des FCW 2022 hat es das Derby zwischen den beiden Klubs nicht mehr gegeben.

YB muss nach Aarau

Das auf dem Papier härteste Los dürfte derweil die Young Boys getroffen haben. Das Team von Giorgio Contini, das sich gegen den FC Courtételle erst nach drei späten Toren für die 1/16-Finals qualifizierte, muss zu Challenge-League-Leader Aarau. Der FCA bekundete mit Wohlen zwar ebenfalls Mühe, dürfte für das Duell mit dem grossen YB jedoch hochmotiviert sein.