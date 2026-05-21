Der Weg in die europäische Ligaphase wird für den Schweizer Cupsieger nach dem Europa-League-Sieg Aston Villas kürzer.

Der FC St. Gallen und Stade-Lausanne-Ouchy dürften am Mittwochabend freudig auf den Ausgang des Europa-League-Finals geblickt haben. Weil sich Aston Villa gegen Freiburg durchsetzte und damit direkt in die Champions League einzog, hat sich die Ausgangslage des Schweizer Cupsiegers auf dem Weg nach Europa nämlich deutlich verbessert.

Demnach trennen den FCSG oder SLO statt vier noch drei Qualifikationshürden vom Einzug in die Europa-League-Ligaphase. Für die Conference-League-Quali sind entsprechend zwei Siege nach Hin- und Rückspiel nötig.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Schweizer Cupfinal zwischen St. Gallen und Stade-Lausanne-Ouchy sehen Sie am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Anpfiff ist um 14 Uhr.

Der Start in die Qualifikation erfolgt neu kurz vor der ersten Super-League-Runde am 23. Juli – und nicht wie ursprünglich geplant mitten in der Vorbereitung zwei Wochen früher.