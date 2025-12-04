Der Challenge-Ligist empfängt im Cup den nächsten Oberklassigen. Und baut dabei auf den Heimvorteil und die Aussenseiterrolle.

Der FC Aarau hat bereits in den Sechzehntelfinals gezeigt, dass auch ein Klub aus der Challenge League die «Grossen» ärgern kann. Mit 1:0 besiegte die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta im Brügglifeld die Young Boys. Sandro Burki, CEO des FC Aarau, sagte damals vor der Partie: «Eigentlich sind das Brügglifeld und die Aussenseiterrolle unsere einzigen Vorteile.»

Die Aarauer blicken auf den Cup-Achtelfinal voraus

Auf diese beiden Vorteile kann Aarau auch am Donnerstagabend wieder zählen, die Partie dürfte sogar eine ausgeglichenere werden. Die Sittener stehen in der Meisterschaft momentan auf Platz 6. Aarau hat nach einem hervorragenden Liga-Start seine Führungsposition an Vaduz eingebüsst, steht aber punktgleich mit den Liechtensteinern auf Platz 2.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Cup-Duell zwischen Aarau und Sion sehen Sie am Donnerstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei.

Und: Als die beiden Klubs 2021 letztmals im Cup aufeinander trafen, siegte Aarau, ebenfalls im Achtelfinal, mit 4:2 nach Verlängerung. Die beiden übrigen Cup-Duelle entschied Sion für sich.

