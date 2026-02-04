In den Cup-Halbfinals vom 18./19. April kommt es zu den Affichen SLO-GC und Yverdon-FCSG.

Legende: Müssen im April nach Lausanne Die Spieler der Grasshoppers. Keystone/GAETAN BALLY

Die Auslosung der Cup-Halbfinals hat zwei Affichen zwischen einem Klub der Challenge League und einem Team aus der Super League ergeben. FCL-Bezwinger Stade-Lausanne-Ouchy empfängt die Grasshoppers, Yverdon Sport spielt zu Hause gegen den FC St. Gallen. Die Spieldaten sind der 18. und 19. April.

Einen Cup-Halbfinal zwischen dem FCSG und Yverdon gab es vor nicht allzu langer Zeit. Im Frühling 2022 setzten sich die «Espen» auswärts mit 2:0 durch. Die Torschützen damals: Jérémy Guillemenot und Jordi Quintilla.

14. Duell SLO – GC

Stade-Lausanne-Ouchy und die Grasshoppers treffen im April zum insgesamt 14. Mal aufeinander. Es wird das 2. Duell im Rahmen des Schweizer Cups sein. Beim bisher einzigen Aufeinandertreffen setzten sich die Zürcher am 12. September 2020 in der 2. Runde auswärts mit 2:1 durch. Damals wohnten rund 300 Zuschauer der Begegnung bei. Heuer dürften es ein paar mehr sein.