«Besser hätte es in diesen zwei Wochen nicht sein können», sagt Cedric Itten. Was er damit meint: Einen Hattrick für YB gegen Basel im Super-League-Knüller (3:0), danach das nachträgliche Aufgebot für die Schweizer Nati und zwei überzeugende Startelf-Leistungen gegen Belarus und Israel.

Itten hat zuletzt Eindruck hinterlassen. Auch das 1:2 gegen Servette am Wochenende und damit die erst zweite Saisonniederlage von YB ändert daran nichts.

Mit Nsame im Gleichschritt

Dass der 26-Jährige so etwas wie der Mann der Stunde im Schweizer Fussball ist, hat auch damit zu tun, dass er die Gunst der Stunde zu nutzen vermochte. Denn im feudal besetzten YB-Angriff sind Einsatzminuten alles andere als garantiert. Nur 9 seiner 24 Einsätze in der Super League bestritt Itten von Anfang an.

Während seine Teamkollegen gegen Basel die Feldüberlegenheit lange nicht in Tore ummünzen konnten, fackelte Itten nach seiner Einwechslung nicht lange und kam innert kürzester Zeit zu seinen drei Toren. Im Gegensatz zu Sturmkollege Jean-Pierre Nsame traf er auch vom Penaltypunkt souverän.

Vor der Neuauflage gegen seinen Jugendklub im Cup-Halbfinal (diesmal in Basel) drängt sich der Vergleich mit Nsame geradezu auf. Es ergeben sich erstaunliche Parallelen:

Itten und Nsame führen die Super-League-Torschützenliste mit je 14 Treffern an. Itten kommt auf 1359 Einsatzminuten, Nsame auf 1369. Beide brauchen also im Schnitt 98 Minuten für einen Treffer.

Gegen Basel treffen beide zuverlässig: Während Nsame 10 Tore aus 17 Spielen auf dem Konto hat (Quote von knapp 59 Prozent), sind es bei Itten 8 in 14 Partien (57 Prozent).

In Sachen Assists schwingt dafür wieder Itten obenaus. 7 Mal lieferte er in der Meisterschaft eine entscheidende Vorlage, Nsame kommt in dieser Kategorie auf 4. Auffallend ist, dass in der YB-Offensive vieles funktioniert, unabhängig davon, wer im Sturmzentrum agiert. Aufgrund seiner Vielseitigkeit kommt Itten zuweilen auch als hängende Spitze zum Einsatz.

Ich habe keine Erklärungen dafür. Es ist einfach so.

«Natürlich ist jeder Skorerpunkt wichtig. Aber auch wenn man Aktionen einleitet, hat das einen Wert», findet Itten. So, wie er es mit seinem Ableger auf Ruben Vargas vor dem 2:0 der Schweiz gegen Israel in Genf perfekt vollführte.

Trotz seiner herausragenden Bilanz (gegen keinen anderen Schweizer Klub traf er öfter) will der Basler Itten den FCB nicht als Lieblingsgegner bezeichnen. «Ich habe keine Erklärungen für die vielen Tore. Es ist einfach so», sagt er und verweist damit allfällige negative Gefühle, weil er als junger Spieler bei Rot-Blau nie eine echte Chance erhalten hat, ins Reich der Spekulationen.

Final im Wankdorf winkt

Brisanz gibt es bei der Affiche FCB - YB auch so schon genug. Weil der Meistertitel für die Berner eigentlich nur noch Formsache ist, kommt dem Cup (der Final steigt am 4. Juni im Wankdorf) eine noch grössere Bedeutung zu. Oder in Ittens Worten: «Es ist ein K.o.-Spiel, da gibt es nur eines: Weiterkommen.»

