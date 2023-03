Joker Itten sorgt in der YB-Viertelstunde für den Sieg

In der 25. Runde der Super League schlägt YB den FC Basel dank drei Toren in der Schlussviertelstunde verdient mit 3:0.

Lange verzweifelt der Leader an FCB-Goalie Marwin Hitz, dann sorgt der eingewechselte Cedric Itten mit einem Hattrick für den YB-Sieg.

In den anderen Sonntagsspielen schlägt Winterthur St. Gallen zuhause mit 1:0, Servette und Lugano trennen sich 1:1.

75 Minuten lang hielt FCB-Goalie Marwin Hitz alles, was auf sein Tor kam. Kastriot Imeris Grosschance nach einer Viertelstunde? Souverän abgewehrt. Den Penalty von Jean-Pierre Nsame nach 36 Minuten? Problemlos pariert. Die Chancen von Meschak Elia, der gleich mehrfach allein aufs Tor zuziehen kann? Für Hitz kein Problem. Doch gerade als die Schlussviertelstunde – die YB-Viertelstunde – im Wankdorf anbrach, konnte auch der 35-Jährige nichts mehr gegen die drückende Berner Überlegenheit machen.

Hitz pariert Penalty von Nsame

Einen Abschluss des eingewechselten Filip Ugrinic konnte Hitz nur nach vorne abprallen lassen. Dort stand der ebenfalls erst zuvor ins Spiel gekommene Cedric Itten bereit und drückte den Ball unter Mithilfe von Riccardo Calafiori über die Linie.

Ittens 1. Streich: Abstauber nach Hitz-Bock

Hitz verschuldet Penalty

Nach dem hochverdienten Führungstreffer powerten die Berner weiter und brachten das ausverkaufte Wankdorf kurz danach erneut zum Beben. Elia, der einmal mehr sein Tempo ausspielen konnte, wurde von Hitz im Strafraum gelegt. Den fälligen Penalty verwertete Itten, anders als sein Teamkollege in der 1. Halbzeit, souverän.

In der 90. Minute war es dann erneut Itten, der mit dem 3:0 den Deckel auf eine attraktive Partie drauf machte. In einer knappen Viertelstunde gelang dem 26-jährigen Ex-Basler damit der Hattrick. Mit neu 14 Saisontoren steht er nun an der Spitze der Torschützenliste.

Ittens 2. Streich: Wuchtig in die Maschen

Ittens 3. Streich: Angeflogen, eingeköpfelt

YB-Jubiläumswoche erfolgreich

Für YB, das in dieser Woche das 125-jährige Bestehen feierte, geht damit eine erfolgreiche Jubiläumswoche zu Ende. Die Fans würdigten den Verein bei Anpfiff mit einer Choreographie, die Mannschaft auf dem Platz trug extra gestaltete Jubiläumstrikots. Mit einem 4:0-Sieg vergangenes und dem 3:0-Erfolg dieses Wochenende hätte auch das Sportliche für die Berner kaum besser laufen können.

Zeqiri früh verletzt

Beim FC Basel, der von den intensiven 120 Minuten in der Conference League am vergangenen Donnerstag bei Slovan Bratislava sichtlich angezählt war, musste mit Andi Zeqiri eine wichtige Personalie bereits nach 14 Minuten den Rasen verlassen. Der Stürmer knickte im Zweikampf mit Cédric Zesiger um und musste schliesslich mit der Bahre abtransportiert werden. Dass er trotz dieser Verletzung am Montag ins Nati-Camp einrücken kann, scheint ziemlich unwahrscheinlich.

Novoas Kürzest-Einsatz

Bittere Tage beim FCB erlebt auch Hugo Novoa. Im letzten Super-League-Spiel wurde der 20-Jährige von Trainer Heiko Vogel in der 72. Minute eingewechselt, um 18 Minuten später wieder ausgewechselt zu werden. Im Spiel gegen YB dauerte sein Einsatz noch kürzer: In der 82. Minute kommt er auf den Platz, knapp 2 Zeigerumdrehungen später muss er aufgrund einer Verletzung bereits wieder in die Katakomben.

Itten: «Ich wollte der Mannschaft helfen – super, dass das gelungen ist»

Lang: «Wir müssen mehr dagegenhalten, wenn wir bestehen wollen»

Vogel: «Wir hatten keine Entlastungsmomente»

Rieder: «Das Jubiläum spornt nochmals extrem an»

So geht's weiter

Nach der Nati-Pause geht es in der Super League erst in zwei Wochen wieder weiter. YB trifft am Samstag, 1. April auswärts auf Servette (18:00 Uhr). Gleichentags trifft Basel ab 20:30 Uhr auf den FC Winterthur (live bei SRF).