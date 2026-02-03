Der ehemalige GC- und Sion-Spieler spricht über die für ihn besondere Affiche im Schweizer Cup.

Die Statistik besagt: Wenn der FC Sion im Cupfinal steht, dann gewinnt er diesen zu knapp 93 Prozent auch. Bei 14 Finalteilnahmen konnten die Walliser die begehrte Trophäe 13 Mal in die Höhe stemmen.

Erst beim 14. und bislang letzten Anlauf, am 25. Mai 2017 gegen Basel, verlor Sion erstmals einen Cupfinal (0:3). Ex-Spieler Reto Ziegler erlebte diese historische Niederlage hautnah mit. «Für mich war es schlimm, im Final zu verlieren. Wir haben alles gegeben, aber der Gegner war einfach besser», erinnert sich der im Sommer 2025 zurückgetretene Ziegler zurück.

Dieses Jahr stehen die Chancen wieder gut für einen Walliser Triumph. Von den verbliebenen 8 Teams sind nur noch 5 Superligisten mit dabei, in zwei Viertelfinals stehen sich je zwei gegenüber.

Darunter auch Sion, das bei GC antreten muss. Ziegler hat in seiner Karriere für beide Klubs gespielt: «Ich wünsche mir einfach ein gutes Spiel. Aber Sion ist momentan besser drauf, deswegen tippe ich auf sie.» Ob es dann für den 14. Titel reicht? «Das Team hat das Selbstvertrauen. Ich glaube daran, dass es wieder klappen könnte.»

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Cup-Viertelfinal zwischen GC und Sion können Sie am Dienstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen.

Schweizer Cup