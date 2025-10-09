Das Duell zwischen dem Super-Ligisten und dem Team aus der Promotion League findet in Basel statt.

Deshalb ist der Besuch bei Basels Cup-Achtelfinal gratis

Legende: Jubelt er auch im Cup? Basels Metinho nach einem Treffer im heimischen St. Jakob-Park. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Die Achtelfinal-Partien im Schweizer Cup sind am Donnerstag definitiv angesetzt worden. Die einzige wesentliche Anpassung im Vergleich zum Programm nach der Auslosung betrifft den Platzabtausch des FC Basel.

Der FCB trägt am Donnerstag, 4. Dezember, das Spiel gegen Grand-Saconnex aus der Promotion League nunmehr im heimischen St.-Jakob-Park aus, «weil die Infrastruktur kein Spiel in Genf zulässt», wie der FCB in einem Communiqué schreibt.

Sende-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sämtliche Cup-Achtelfinals können Sie live auf den Plattformen der SRG mitverfolgen. Die Partien der Deutschschweizer Klubs gibt es bei SRF zu sehen, Stade Nyonnais – Neuchâtel Xamax und Yverdon – Lausanne zeigt RTS.

Hilfe für den Underdog

Das Spezielle dabei: Der Eintritt zum Spiel um 18:30 Uhr ist umsonst. Freiwillige Spenden sollen dem finanziell angeschlagenen Underdog zugutekommen. Und der FCB? Der hofft auf mehr Besucher als geplant und grösseren Umsatz neben dem Spielfeld.

Ebenfalls am 4. Dezember empfängt der Challenge-League-Leader Aarau den FC Sion. Auf Dienstag, 2. Dezember, sind die Partien Stade Nyonnais – Neuchâtel Xamax, Cham (Promotion League) – Grasshoppers und Lausanne-Ouchy – Winterthur angesetzt. Am Mittwoch, 3. Dezember, folgen die Spiele Rapperswil-Jona – St. Gallen, Yverdon – Lausanne und Zug (1. Liga) – Luzern.

