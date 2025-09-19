Basel setzt sich in der 2. Runde des Schweizer Cups gegen Étoile Carouge nur mit viel Mühe mit 3:2 nach Penaltyschiessen durch.

Mirko Salvi pariert drei Penaltys des Heimteams und sichert seinem Team damit den Achtelfinal-Einzug.

Nach der regulären Spielzeit heisst es im Stade de la Fontenette 1:1, nach 120 Minuten 2:2.

Aufatmen beim FC Basel: Erst nach der doppelten Zusatzschlaufe mit Verlängerung und Penaltyschiessen schaffte der Double-Sieger gegen Challenge-League-Klub Étoile Carouge den Einzug in den Cup-Achtelfinal. Die Blamage ersparte dem haushohen Favoriten schliesslich der nominelle Ersatzgoalie Mirko Salvi, der drei Versuche Carouges vereitelte.

Nach dem 2:1 von Junior Zé in der 7. Minute der Verlängerung schien Basel auf die Siegerstrasse eingebogen zu sein. Zumal man seit der gelb-roten Karte gegen Luc-Elvine Essiena in der 76. Minute mit einem Mann mehr agieren konnte. Doch der aufopferungsvoll kämpfende Underdog kam tatsächlich noch einmal zurück: Ousseynou Sene liess die Heimfans im Stade de la Fontenette in der 118. Minute jubeln. Der 23-Jährige traf nach einer ungenügenden Kopfabwehr Dominik Schmids sehenswert per Dropkick zum 2:2.

Shaqiris Fehlschuss

Der eingewechselte Jeremy Agbonifo hatte die «Bebbi» mit dem 1:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit erst in die Verlängerung gerettet. Der Schwede traf in seinem ersten Spiel im FCB-Dress nach einer Hereingabe von Keigo Tsunemoto.

Seit der 39. Minute und dem 1:0 durch den Franzosen Essiena war Basel einem Rückstand hinterhergerannt. Denn zur Geschichte dieser verrückten Partie gehört auch noch ein verschossener Elfmeter Xherdan Shaqiris: Nachdem Léo Leroy nach knapp einer Stunde im Strafraum gefällt worden war, wechselte Ludovic Magnin seinen Star ein. Dieser schnappte sich sofort den Ball, fand seinen Meister vom Punkt aber im glänzend reagierenden Signori Antonio.

Der Carouge-Goalie hat sich offenbar auf Shaqiri spezialisiert: Bereits beim ebenfalls ultra-knappen 1:3 im Viertelfinal der letzten Saison hatte er das Penalty-Duell für sich entschieden. Im Elfmeterschiessen bezwang Shaqiri den angolanischen Nationalgoalie dann doch noch – und Salvi besorgte den Rest.

Im dritten Aufeinandertreffen der beiden Teams innert vier Jahren zeigte Carouge zum dritten Mal eine äusserst couragierte Leistung. Belohnt wurde der Klub aber nur einmal: 2022 gab es im Achtelfinal einen 1:0-Sieg.

So geht es weiter

In der 2. Tranche der Cup-Partien vom Wochenende treffen am Samstag unter anderem Wil und St. Gallen sowie Aarau und YB aufeinander. Alle Spiele mit Super-League-Beteiligung gibt es live im SRF-Stream. Für Basel geht es kommenden Mittwoch in der Europa League mit dem Gastspiel beim SC Freiburg weiter. Étoile Carouge empfängt in der 8. Challenge-League-Runde in einer Woche den FC Aarau.

Resultate