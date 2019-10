Spätestens nach der Pause hat YB alles im Griff und gewinnt den Cup-Achtelfinal klar mit 4:0.

Der FC Zürich wird den Chancen aus der 1. Halbzeit nachtrauern.

Hier finden Sie die Berichte zu Thuns Ausscheiden in Winterthur sowie den weiteren Spielen vom Mittwochabend.

Spätestens in der 73. Minute mussten die mitgereisten FCZ-Fans die letzten Hoffnungen auf eine Aufholjagd im Stade de Suisse begraben. Die Defensive der Zürcher liess Keeper Yanick Brecher im Stich und dieser musste dabei zusehen, wie Frederik Sörensen sein 1. Tor im YB-Dress zum 3:0 erzielte.

FCZ mit Moral, aber ohne Glück

Es war die endgültige Entscheidung in einer Partie, die vor allem in der 1. Halbzeit beste Unterhaltung geboten hatte. Zwar war der Meister schon in der 8. Minute dank Nicolas Ngamaleu in Führung gegangen, doch die Gäste aus Zürich liessen sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen.

Der FCZ erarbeitete sich allen voran durch Aiyegun Tosin und Blaz Kramer Chancen auf den Ausgleich. Doch YB-Keeper David von Ballmoos hielt mehrfach glänzend.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in welchem auch YB mehrere Chancen auf das 2:0 hatte. Roger Assalé und Jean-Pierre Nsame scheiterten jedoch an FCZ-Goalie Brecher, der wie sein Gegenüber stark auftrat. Doch kurz vor der Pause musste er sich geschlagen geben, als Christian Fassnacht per Kopf auf 2:0 erhöhte.

YB abgeklärt gegen den «Cupfluch»

Nach der Pause flachte die Partie etwas ab, die Berner hatten das Geschehen im Griff. Nsame sorgte in der Nachspielzeit für den 4:0-Schlussstand. Mit demselben Resultat hatte YB auch die bisherigen beiden Vergleiche in der Meisterschaft für sich entschieden.

Damit muss sich der Vorjahres-Halbfinalist aus Zürich, der in der Meisterschaft seit 5 Jahren nicht mehr in Bern gewonnen hat, schon im Achtelfinal aus dem Cup verabschieden. Zuvor hatte man YB im Cup drei Mal in Serie besiegt, zuletzt im Final 2018.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.10.2019, 20:10 Uhr