Der FC Grand-Saconnex aus der Promotion League darf in der 3. Cup-Runde den Titelverteidiger empfangen – möchte das aber nicht.

In den Achtelfinals des Schweizer Cups sind noch 3 Amateur-Teams dabei. Neben dem Erstligisten Zug 94 sind dies der FC Cham und der FC Grand-Saconnex, die beide in der Promotion League spielen. Da die unterklassigen Teams gemäss Reglement Heimrecht geniessen, steht ihnen jeweils ein Fussballfest im eigenen Stadion bevor.

Grand-Saconnex, das den FC Basel als Gegner zugelost bekommen hat, strebt jedoch einen Abtausch des Heimrechts an, wie Präsident Valentin Toffoletto auf Instagram angedeutet hat. «Ich habe in meinem Leben noch nie so schnell geweint. Wir haben den FC Basel zugelost bekommen. Natürlich werden wir ablehnen, hier zu spielen», schrieb der Vorsitzende des Genfer Klubs.

Legende: screenshot instagram-account Valentin Toffoletto

Cup-Heimspiele gegen Profi-Klubs versprechen für Amateur-Vereine zwar ein Fussball-Fest, sind aber immer auch mit grossem infrastrukturellen und finanziellen Aufwand verbunden. So kann es vorkommen, dass das Heimrecht abgetauscht wird. Der Oberklassige beteiligt dann den Unterklassigen an den Einnahmen.

Das war's mit den finanziellen Problemen.

Der Achtelfinal findet unter der Woche statt (2. bis 4. Dezember). Es ist davon auszugehen, dass in Basel trotz des wenig attraktiven Gegners mehrere Tausend Zuschauer zugegen sein werden und Grand-Saconnex ein schöner Zustupf winkt. Deshalb frohlockt Präsident Toffoletto auf Instagram: «Das war's mit den finanziellen Problemen, die wir seit 2021 angesammelt haben. Es ist vorbei. In 90 Minuten wird der Klub zurück auf Null sein.»

Für Basel wäre es bereits das 2. Mal in der laufenden Cup-Kampagne, dass man unverhofft zu einem Heimspiel kommt. In Runde 1 konnte Biel nicht zu Hause spielen, weil die Tissot Arena in Biel an jenem Wochenende nicht zur Verfügung stand.