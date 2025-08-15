Schweizer Cup total: Am Wochenende sind bei SRF 12 Partien der 1. Hauptrunde im Liveprogramm. Zur Übersicht.

Legende: Dieses Wochenende steigt Akt 1 ... ... im Rennen um die Sandoz-Trophäe im Schweizer Cup, für die bis zum Schluss 6 Siege nötig sind. freshfocus/Urs Lindt

Die Fussball-Saison hierzulande ist noch jung. Nach 3 Runden in der Super und Challenge League wird der Meisterschaftsbetrieb bereits unterbrochen – und der Schweizer Cup 2025/26 lanciert. Von den 32 angesetzten Partien zwischen Freitag und Sonntag sticht ein Duell heraus: Titelverteidiger FC Basel vs. FC Biel aus der Promotion League.

Passend zum Thema 4:1-Sieg im Cupfinal Biel verlangt Basel alles ab: Der FCB holt das Double

Die Final-Affiche der letzten Kampagne – die am 1. Juni bei der 100. Austragung und dem 4:1 im Berner Wankdorf dem oberklassigen FCB das Double eingetragen hat – ist 76 Tage später schon in der 1. Runde angesetzt. Da die Tissot-Arena nicht zur Verfügung steht (Verlegung von Kunstrasen), einigten sich die Klubs auf einen Platzabtausch. Entsprechend steigt die Revanche am Samstag nicht im Seeland, sondern im St. Jakob-Park.

Zu sehen ist Basel - Biel live bei SRF, wie übrigens alle Begegnungen mit Super-League-Beteiligung. Die Matches der Deutschschweizer Klubs zeigen wir mit Kommentar. Den Auftakt macht das ungleiche Innerschweizer Derby am frühen Freitagabend vor ausverkaufter Kulisse.

Zu den Details der Übertragungen:

Freitag

Zeit Heimteam (Liga) Gast Kanal 16:50 Uhr Perlen-Buchrain (2. Liga) - Luzern Sport App & srf.ch/sport

Kommentar: Calvin Stettler 19:50 Uhr Ajoie-Monterri (2. Liga inter) - Sion Sport App & srf.ch/sport 19:50 Uhr Wettswil-Bonstetten (1. Liga) - FC Zürich Sport App & srf.ch/sport

Kommentar: Manuel Köng

Samstag

15:50 Uhr Walenstadt (3. Liga) - St. Gallen Sport App & srf.ch/sport

Kommentar: Manuel Köng 17:50 Uhr SV Schaffhausen (1. Liga) - Winterthur Sport App & srf.ch/sport

Kommentar: Calvin Stettler 20:10 Uhr Basel - Biel (Promotion League) SRF zwei & Sport App

Kommentar: Dani Kern

Sonntag

14:20 Uhr Cham (Promotion League) - Lugano Sport App & srf.ch/sport 15:05 Uhr Breitenrain (Promotion League) - Thun SRF zwei & Sport App

Kommentar: Manuel Köng 15:20 Uhr Courtételle (1. Liga) - Young Boys Sport App & srf.ch/sport

Kommentar: Dani Kern 15:20 Uhr Vevey (Promotion League) - Lausanne Sport App & srf.ch/sport 15:20 Uhr Dardania Lausanne (2. Liga inter) - Servette Sport App & srf.ch/sport 15:50 Uhr Lachen/Altendorf (2. Liga inter) - Grasshoppers Sport App & srf.ch/sport

Kommentar: Calvin Stettler

Das Angebot bei SRF rundet je am Ende des Tages die Sendung «Super League – Highlights» ab:

Freitag: 22:45 Uhr auf SRF zwei

Samstag: 22:35 Uhr auf SRF zwei

Sonntag: 19:00 Uhr auf SRF zwei – inkl. Auslosung der 2. Runde im Studio

Service