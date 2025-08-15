Die Fussball-Saison hierzulande ist noch jung. Nach 3 Runden in der Super und Challenge League wird der Meisterschaftsbetrieb bereits unterbrochen – und der Schweizer Cup 2025/26 lanciert. Von den 32 angesetzten Partien zwischen Freitag und Sonntag sticht ein Duell heraus: Titelverteidiger FC Basel vs. FC Biel aus der Promotion League.
Die Final-Affiche der letzten Kampagne – die am 1. Juni bei der 100. Austragung und dem 4:1 im Berner Wankdorf dem oberklassigen FCB das Double eingetragen hat – ist 76 Tage später schon in der 1. Runde angesetzt. Da die Tissot-Arena nicht zur Verfügung steht (Verlegung von Kunstrasen), einigten sich die Klubs auf einen Platzabtausch. Entsprechend steigt die Revanche am Samstag nicht im Seeland, sondern im St. Jakob-Park.
Zu sehen ist Basel - Biel live bei SRF, wie übrigens alle Begegnungen mit Super-League-Beteiligung. Die Matches der Deutschschweizer Klubs zeigen wir mit Kommentar. Den Auftakt macht das ungleiche Innerschweizer Derby am frühen Freitagabend vor ausverkaufter Kulisse.
Zu den Details der Übertragungen:
Freitag
|Zeit
|Heimteam (Liga)
|Gast
|Kanal
|16:50 Uhr
|Perlen-Buchrain (2. Liga)
|- Luzern
|
Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Calvin Stettler
|19:50 Uhr
|Ajoie-Monterri (2. Liga inter)
|- Sion
|Sport App & srf.ch/sport
|19:50 Uhr
|Wettswil-Bonstetten (1. Liga)
|- FC Zürich
|
Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Manuel Köng
Samstag
|15:50 Uhr
|Walenstadt (3. Liga)
|- St. Gallen
|
Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Manuel Köng
|17:50 Uhr
|SV Schaffhausen (1. Liga)
|- Winterthur
|
Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Calvin Stettler
|20:10 Uhr
|Basel
|- Biel (Promotion League)
|
SRF zwei & Sport App
Kommentar: Dani Kern
Sonntag
|14:20 Uhr
|Cham (Promotion League)
|- Lugano
|Sport App & srf.ch/sport
|15:05 Uhr
|Breitenrain (Promotion League)
|- Thun
|
SRF zwei & Sport App
Kommentar: Manuel Köng
|15:20 Uhr
|Courtételle (1. Liga)
|- Young Boys
|
Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Dani Kern
|15:20 Uhr
|Vevey (Promotion League)
|- Lausanne
|Sport App & srf.ch/sport
|15:20 Uhr
|Dardania Lausanne (2. Liga inter)
|- Servette
|Sport App & srf.ch/sport
|15:50 Uhr
|Lachen/Altendorf (2. Liga inter)
|- Grasshoppers
|
Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Calvin Stettler
Das Angebot bei SRF rundet je am Ende des Tages die Sendung «Super League – Highlights» ab:
- Freitag: 22:45 Uhr auf SRF zwei
- Samstag: 22:35 Uhr auf SRF zwei
- Sonntag: 19:00 Uhr auf SRF zwei – inkl. Auslosung der 2. Runde im Studio