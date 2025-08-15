 Zum Inhalt springen

Live-Angebot zur 1. Cup-Runde Die letzten Spiele mit Super-League-Klubs im Stream

Schweizer Cup total: Bei SRF sind 12 Partien der 1. Hauptrunde im Liveprogramm. Der Sonntag markiert den Abschluss.

15.08.2025, 08:14

Fussball und Pokal mit roten Schleifen auf rotem Hintergrund.
Legende: Dieses Wochenende steigt Akt 1 ... ... im Rennen um die Sandoz-Trophäe im Schweizer Cup, für die bis zum Schluss 6 Siege nötig sind. freshfocus/Urs Lindt

Die Fussball-Saison hierzulande ist noch jung. Nach 3 Runden in der Super und Challenge League wird der Meisterschaftsbetrieb bereits unterbrochen – und der Schweizer Cup 2025/26 lanciert.

Alle Begegnungen mit Super-League-Beteiligung sind bei SRF zu sehen. Die Matches der Deutschschweizer Klubs zeigen wir mit Kommentar. Zu den Details der Übertragungen:

Sonntag

ZEIT HEIMTEAM (LIGA) GAST KANAL
14:20 Uhr Cham (Promotion League) - Lugano Sport App & srf.ch/sport
15:05 Uhr Breitenrain (Promotion League) - Thun SRF zwei & Sport App
Kommentar: Manuel Köng
15:20 Uhr Courtételle (1. Liga) - Young Boys Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Dani Kern
15:20 Uhr Vevey (Promotion League) - Lausanne Sport App & srf.ch/sport
15:20 Uhr Dardania Lausanne (2. Liga inter) - Servette Sport App & srf.ch/sport
15:50 Uhr Lachen/Altendorf (2. Liga inter) - Grasshoppers Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Calvin Stettler

Das Angebot bei SRF rundet je am Ende des Tages die Sendung «Schweizer Cup – Highlights» ab:

  • Sonntag: 19:00 Uhr auf SRF zwei – inkl. Auslosung der 2. Runde im Studio

Radio SRF 1, Regionaljournal Zentralschweiz, 14.08.2025 17:30 Uhr ; 

