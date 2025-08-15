Die Fussball-Saison hierzulande ist noch jung. Nach 3 Runden in der Super und Challenge League wird der Meisterschaftsbetrieb bereits unterbrochen – und der Schweizer Cup 2025/26 lanciert.
Alle Begegnungen mit Super-League-Beteiligung sind bei SRF zu sehen. Die Matches der Deutschschweizer Klubs zeigen wir mit Kommentar. Zu den Details der Übertragungen:
Sonntag
|ZEIT
|HEIMTEAM (LIGA)
|GAST
|KANAL
|14:20 Uhr
|Cham (Promotion League)
|- Lugano
|Sport App & srf.ch/sport
|15:05 Uhr
|Breitenrain (Promotion League)
|- Thun
|
SRF zwei & Sport App
Kommentar: Manuel Köng
|15:20 Uhr
|Courtételle (1. Liga)
|- Young Boys
|
Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Dani Kern
|15:20 Uhr
|Vevey (Promotion League)
|- Lausanne
|Sport App & srf.ch/sport
|15:20 Uhr
|Dardania Lausanne (2. Liga inter)
|- Servette
|Sport App & srf.ch/sport
|15:50 Uhr
|Lachen/Altendorf (2. Liga inter)
|- Grasshoppers
|
Sport App & srf.ch/sport
Kommentar: Calvin Stettler
Das Angebot bei SRF rundet je am Ende des Tages die Sendung «Schweizer Cup – Highlights» ab:
- Sonntag: 19:00 Uhr auf SRF zwei – inkl. Auslosung der 2. Runde im Studio