Schweizer Cup total: Bei SRF sind 12 Partien der 1. Hauptrunde im Liveprogramm. Der Sonntag markiert den Abschluss.

Die letzten Spiele mit Super-League-Klubs im Stream

Legende: Dieses Wochenende steigt Akt 1 ... ... im Rennen um die Sandoz-Trophäe im Schweizer Cup, für die bis zum Schluss 6 Siege nötig sind. freshfocus/Urs Lindt

Die Fussball-Saison hierzulande ist noch jung. Nach 3 Runden in der Super und Challenge League wird der Meisterschaftsbetrieb bereits unterbrochen – und der Schweizer Cup 2025/26 lanciert.

Alle Begegnungen mit Super-League-Beteiligung sind bei SRF zu sehen. Die Matches der Deutschschweizer Klubs zeigen wir mit Kommentar. Zu den Details der Übertragungen:

Sonntag

ZEIT HEIMTEAM (LIGA) GAST KANAL 14:20 Uhr Cham (Promotion League) - Lugano Sport App & srf.ch/sport 15:05 Uhr Breitenrain (Promotion League) - Thun SRF zwei & Sport App

Kommentar: Manuel Köng 15:20 Uhr Courtételle (1. Liga) - Young Boys Sport App & srf.ch/sport

Kommentar: Dani Kern 15:20 Uhr Vevey (Promotion League) - Lausanne Sport App & srf.ch/sport 15:20 Uhr Dardania Lausanne (2. Liga inter) - Servette Sport App & srf.ch/sport 15:50 Uhr Lachen/Altendorf (2. Liga inter) - Grasshoppers Sport App & srf.ch/sport

Kommentar: Calvin Stettler

Das Angebot bei SRF rundet je am Ende des Tages die Sendung «Schweizer Cup – Highlights» ab:

Sonntag: 19:00 Uhr auf SRF zwei – inkl. Auslosung der 2. Runde im Studio

