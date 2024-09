Luzern scheitert in Aarau im Cup-Sechzehntelfinal nach einer gelb-roten Karte gegen Donat Rrudhani.

Nach Titelverteidiger Servette ist es der zweite Super-Ligist, den es bereits in der 2. Runde erwischt.

Basel müht sich aktuell bei Stade Nyonnais ab.

Aarau (ChL) – Luzern 1:0

So hat sich Donat Rrudhani die Rückkehr nach Aarau kaum vorgestellt. Der Luzerner Mittelfeldspieler, der bis 2022 fast 100 Partien für die Aargauer absolviert hatte, traf in der 70. Minute bei einem Schussversuch Linus Obexer heftig am Bein. Weil Rrudhani sich in der ersten Halbzeit bereits eine Verwarnung eingehandelt hatte, sah er die Ampelkarte. In numerischer Überzahl erhielt Aarau Oberwasser. Der Unterklassige schlug in der 82. Minute daraus Kapital. Nikola Gjorgjev fand mit seiner Flanke Yannick Toure, der völlig unbedrängt zum umjubelten 1:0 einköpfelte. Der FC Luzern blies zur Schlussoffensive, blieb aber weitgehend ungefährlich. In der 97. und letzten Minute verhinderte Aarau mit vereinten Kräften eine Dreifach-Möglichkeit und damit ein letztes Mal den drohenden Ausgleich.

Damit verpasst nach Titelverteidiger Servette der nächste Super-Ligist die Cup-Achtelfinals. Für Aarau ist es inmitten einer Krise – man liegt mit 5 Punkten auf dem vorletzten Rang der Challenge League – ein hocherfreulicher Coup im mit 8450 Fans ausverkauften Brügglifeld. Für Luzern ist es der nächste Dämpfer: In der letztjährigen Cupkampagne unterlag das Team von Mario Frick im Achtelfinal Delémont aus der Promotion League.