Winterthur verliert im Cup-Achtelfinal bei Stade-Lausanne-Ouchy aus der Challenge League 0:1.

Damit sind bereits 6 Klubs aus der Super League aus dem Cup ausgeschieden.

Die Achtelfinals Stade Nyonnais – Xamax und Cham – GC können Sie im Livestream mitverfolgen.

Stade-Lausanne-Ouchy – Winterthur 1:0

Im Schweizer Cup ist bereits die halbe Super League ausgeschieden. Vor den Achtelfinals hatte es Thun, Lugano, Servette, den FCZ und YB erwischt. In der Runde der letzten 16 war nun Winterthur an der Reihe. Die Eulachstädter verloren bei Stade-Lausanne-Ouchy aus der Challenge League 0:1.

Den goldenen Treffer in einem weitgehend ausgeglichenem Spiel zwischen dem Super-League-Schlusslicht und dem Fünftplatzierten der Challenge League erzielte Warren Caddy nach einer Stunde. Er war mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze erfolgreich, der nicht gänzlich unhaltbar schien. Dem Tor war ein Ballverlust von Souleymane Diaby im Spielaufbau vorausgegangen.

Winterthur kam einem Torerfolg in der Person von Francis Momoh am nächsten, dieser traf jedoch nur den Aussenpfosten (72.). In der Nachspielzeit hatte zudem Andrin Hunziker nach einem Fehler von SLO-Keeper Dany Roger da Silva den Ausgleich auf dem Fuss, vergab aber kläglich.

Resultate