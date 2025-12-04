 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Schweizer Cup: Auslosung Im Viertelfinal kommt es zum Kracher St. Gallen – Basel

Die Auslosung der Viertelfinals im Schweizer Cup hat das Duell zwischen St. Gallen und Basel ergeben. GC empfängt Sion.

04.12.2025, 23:10

Teilen
St. Gallens Alessandro Vogt und Basels Dominik Schmid.
Legende: Sehen sich im Cup-Viertelfinal wieder St. Gallens Alessandro Vogt und Basels Dominik Schmid. Freshfocus/Claudio Thoma

Nach den Achtelfinals ist vor den Viertelfinals: Nur wenige Minuten nach dem letzten Cup-Achtelfinal zwischen Aarau und Sion sind bereits die Paarungen für die Runde der letzten 8 bekannt. Dabei sticht von den vier Begegnungen jene zwischen den beiden Super-Ligisten St. Gallen und Basel hervor. Die Ostschweizer geniessen dabei Heimrecht.

Die Cup-Viertelfinals in der Übersicht

Box aufklappen Box zuklappen
  • St. Gallen – Basel
  • GC – Sion
  • Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Luzern
  • Neuchâtel Xamax (ChL) – Yverdon Sport (ChL)

Mit GC gegen Sion kommt es zu einem zweiten reinen Super-League-Duell. Der fünfte verbliebene Klub aus dem Oberhaus, der FC Luzern, misst sich im Viertelfinal auf der Pontaise mit dem Challenge-Ligisten Stade-Lausanne-Ouchy. Neuchâtel Xamax und Yverdon bilden die letzte Viertelfinal-Affiche.

Gespielt wird zwischen dem 3. und 5. Februar.

Resultate

SRF zwei, Sportlive, 04.12.2025, 20:30 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)