Die Auslosung der Viertelfinals im Schweizer Cup hat das Duell zwischen St. Gallen und Basel ergeben. GC empfängt Sion.

Legende: Sehen sich im Cup-Viertelfinal wieder St. Gallens Alessandro Vogt und Basels Dominik Schmid. Freshfocus/Claudio Thoma

Nach den Achtelfinals ist vor den Viertelfinals: Nur wenige Minuten nach dem letzten Cup-Achtelfinal zwischen Aarau und Sion sind bereits die Paarungen für die Runde der letzten 8 bekannt. Dabei sticht von den vier Begegnungen jene zwischen den beiden Super-Ligisten St. Gallen und Basel hervor. Die Ostschweizer geniessen dabei Heimrecht.

Die Cup-Viertelfinals in der Übersicht Box aufklappen Box zuklappen St. Gallen – Basel

GC – Sion

Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Luzern

Neuchâtel Xamax (ChL) – Yverdon Sport (ChL)

Mit GC gegen Sion kommt es zu einem zweiten reinen Super-League-Duell. Der fünfte verbliebene Klub aus dem Oberhaus, der FC Luzern, misst sich im Viertelfinal auf der Pontaise mit dem Challenge-Ligisten Stade-Lausanne-Ouchy. Neuchâtel Xamax und Yverdon bilden die letzte Viertelfinal-Affiche.

Gespielt wird zwischen dem 3. und 5. Februar.

Resultate