Nach den Achtelfinals ist vor den Viertelfinals: Nur wenige Minuten nach dem letzten Cup-Achtelfinal zwischen Aarau und Sion sind bereits die Paarungen für die Runde der letzten 8 bekannt. Dabei sticht von den vier Begegnungen jene zwischen den beiden Super-Ligisten St. Gallen und Basel hervor. Die Ostschweizer geniessen dabei Heimrecht.
Die Cup-Viertelfinals in der Übersicht
- St. Gallen – Basel
- GC – Sion
- Stade-Lausanne-Ouchy (ChL) – Luzern
- Neuchâtel Xamax (ChL) – Yverdon Sport (ChL)
Mit GC gegen Sion kommt es zu einem zweiten reinen Super-League-Duell. Der fünfte verbliebene Klub aus dem Oberhaus, der FC Luzern, misst sich im Viertelfinal auf der Pontaise mit dem Challenge-Ligisten Stade-Lausanne-Ouchy. Neuchâtel Xamax und Yverdon bilden die letzte Viertelfinal-Affiche.
Gespielt wird zwischen dem 3. und 5. Februar.