Im Cupfinal vom Sonntag haben Lugano und St. Gallen die Chance, endlich wieder den Cup-Kübel in die Höhe zu stemmen. Wer auch immer sich im Wankdorf am Ende im Konfetti-Regen feiern lassen kann, wird eine lange Zeit des Wartens beenden. Kein anderer aktueller Super-League-Klub wurde derart lange nicht Cupsieger wie die Tessiner und die Ostschweizer.

02:03 Video St. Gallens Final-Bilanz: Ein Sieg aus fünf Anläufen Aus Sport-Clip vom 13.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Lugano hat den Cup letztmals 1993 gewonnen. Seither sind 29 titellose Jahre vergangen. Noch länger als die Tessiner wartet St. Gallen. Zum bisher einzigen Mal haben die Ostschweizer den Cup 1969 gewonnen. Titellos sind sie seither zwar nicht geblieben. Die Espen krönten sich in der Saison 1999/2000 zum Schweizer Meister. Im Cup hat St. Gallen allerdings 53 lange Jahre des Wartens hinter sich.

Die Cupsieger der letzten 10 Jahre Box aufklappen Box zuklappen 2020/21: Luzern (3:1 gegen St. Gallen)

2019/20: YB (2:1 gegen Basel)

2018/19: Basel (2:1 gegen Thun)

2017/18: FC Zürich (2:1 gegen YB)

2016/17: Basel (3:0 gegen Sion)

2015/16: FC Zürich (1:0 gegen Lugano)

2014/15: Sion (3:0 Basel)

2013/14: FC Zürich (2:0 n.V. gegen Basel)

2012/13: GC (4:3 n.P. gegen Basel)

2011/12: Basel (4:2 n.P. gegen Luzern)

Sich schonen – und verlieren?

Auf dem Weg in den Cupfinal ist St. Gallen den Super-League-Klubs bisher aus dem Weg gegangen. In den ersten zwei Runden waren unterklassige Gegner (Münsingen und Chênois aus der 1. Liga) durch das Reglement gegeben. In den Achtelfinals hätte St. Gallen erstmals auf einen Super-League-Klub treffen können. Aber von dort weg wurden die Lose Chiasso, Etoile Carouge (beide aus der Promotion League) und schliesslich als Knacknuss der Challenge-League-Neuling Yverdon gezogen.

04:22 Video Croci-Torti: «Das ist das wichtigste Spiel meines Lebens» Aus Sport-Clip vom 14.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 22 Sekunden.

Jetzt können nur noch die Luganesi den St. Gallern den lange ersehnten Triumph verwehren. Ausgeruhte Luganesi. Trainer Mattia Croci-Torti hatte am Mittwoch etlichen Spielern die Reise zum Auswärtsspiel nach Genf (2:2) erspart. Ob das eine gute Idee war?

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Cupfinal zwischen Lugano und St. Gallen am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Wir erinnern uns: Vor dem letztjährigen Cupfinal spielte St. Gallen in der Meisterschaft ebenfalls auswärts gegen Servette. Trainer Peter Zeidler wollte seinen besten Spielern die beschwerliche Reise mit Flug ab Zürich oder zweimal 360 Autokilometern so kurz vor dem wichtigsten Spiel der Saison nicht zumuten.

Er schickte, salopp gesagt, eine B-Mannschaft nach Genf. Die Nachwuchsmannschaft siegte mit 2:1 – eine Sensation in einem sportlich unbedeutenden Spiel. Drei Tage später verloren die Ausgeruhten den Cupfinal gegen Luzern 1:3.