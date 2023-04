Bei der 0:3-Niederlage in der Meisterschaft vor knapp 2 Wochen im Wankdorf war Basel gegen YB noch chancenlos geblieben. Der FCB hätte sich auch über eine höhere Niederlage nicht beklagen können. Im Cup-Halbfinal sannen die Basler auf Revanche – und tauchten erneut (2:4). Das Spiel hätte aber auch einen anderen Verlauf nehmen können. Besonders 3 Szenen stachen in der spektakulären Partie heraus:

1. Penalty für YB – korrekt oder nicht?

Die Partie im St. Jakob-Park beginnt mit einem Paukenschlag. Nach gut 2 Minuten fällt Meschack Elia im Basel-Strafraum, Schiedsrichter Urs Schnyder zeigt sofort auf den Punkt, Cedric Itten verwandelt souverän zur Führung. Die Wiederholung zeigt allerdings, dass der Elfmeter alles andere als glasklar ist. Wenn, dann berührt FCB-Keeper Marwin Hitz seinen Gegenspieler nur minim.

SRF-Experte Beni Huggel analysiert die Szene in der Halbzeitpause folgendermassen: «Die Absicht ist strafbar. Elia kommt zu Fall, deshalb kann man diesen Elfmeter durchaus geben.»

War der Penalty gerechtfertigt?

2. Garcia in Glück – kein Platzverweis

Kurz vor der Pause hätte sich YB nicht beschweren dürfen, wenn Ulisses Garcia beim Stand von 2:0 mit der gelb-roten Karte vom Platz geflogen wäre. Der bereits verwarnte Aussenverteidiger kann Dan Ndoye nur regelwidrig stoppen. Schnyder pfeift zwar das Foul, verzichtet aber darauf, Garcia in der 42. Minute erneut die gelbe Karte zu zeigen.

Hätte Garcia vom Platz gestellt werden müssen?

3. Ball an der Hand von Monteiro – kein Penalty

In der 78. Minute springt der Ball nach einem Corner an die Hand von Joël Monteiro. Die Pfeife von Schiedsrichter Schnyder bleibt allerdings stumm. Und auch der VAR meldet sich danach nicht. Für solche Aktionen hat es in dieser Saison schon mehrmals Elfmeter gegeben. Doch dem FCB wurde die Chance verwehrt, auf 3:4 zu verkürzen und so eine heisse Schlussphase zu lancieren.

«Klarer Penalty», kommentierte Heiko Vogel, der mit der Schiedsrichter-Leistung alles andere als glücklich war, die Szene nach dem Spiel.

Hätten Sie auf Penalty für Basel entschieden?