Itten trifft doppelt: YB zieht in den Cupfinal ein

Die Young Boys gewinnen einen spektakulären Cup-Halbfinal gegen Basel mit 4:2.

YB geht im St. Jakob-Park früh mit 2:0 in Führung, doch der FCB gibt sich lange nicht geschlagen.

Der formstarke Cedric Itten zeichnet sich als Doppeltorschütze aus.

Im Cupfinal treffen die Berner entweder auf Servette oder Lugano.

Eine Kopie des Meisterschaftsspiels war dieser Cup-Halbfinal nicht, nein. Die Young Boys spielten nicht hoch überlegen wie beim 3:0 vor 16 Tagen, Basel hielt zuhause viel besser mit – das Resultat war ein spektakulärer Klassiker mit strittigen Szenen, der dem Prädikat «vorgezogener Cupfinal» mehr als gerecht wurde.

Das bessere Ende behielten jedoch erneut die Berner für sich. Zu verdanken haben sie das ihrer Effizienz und ihrem schnellen Umschaltspiel, was den Leader schon die ganze Saison auszeichnet. Die vorentscheidenden Szenen spielten sich zwischen der 57. und 68. Minute ab.

Basel, zu diesem Zeitpunkt 0:2 im Rückstand, startete viel besser in die 2. Halbzeit und drückte auf den Anschlusstreffer. Nachdem YB-Goalie Anthony Racioppi zunächst mirakulös auf der Linie retten konnte, war er einige Minuten später nach einem abgelenkten Schuss von Darian Males machtlos (57.).

00:45 Video Abgelenkter Schuss: Males verkürzt auf 1:2 Aus Sport-Clip vom 04.04.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Nach dem 2:1 wachten jedoch auch die Gäste wieder auf und fanden zurück zu ihrem Spiel. Dank einem Doppelschlag innert 5 Minuten erhöhten sie auf 4:1 und führten damit die Vorentscheidung für den Final-Einzug herbei:

Erst schloss Cedric Itten einen der in dieser Phase wenigen YB-Angriffe mit einem staubtrockenen Schuss zum 3:1 ab (63.).

Wenig später nutzte YB einen Befreiungsschlag von Lewin Blum eiskalt zum 4:1 (68.), Meschack Elia sprintete über den Platz und versenkte problemlos.

01:07 Video Der Doppelschlag zum 4:1: YB mit der Vorentscheidung Aus Sport-Clip vom 04.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

In der Person von Dan Ndoye verkürzte der FCB zwar noch auf 2:4 (70.), doch zu mehr reichte es dem Heimteam nicht mehr. Eine besonders strittige Penalty-Szene für Basel wurde nicht gepfiffen, und YB liess seine Leistung nicht mehr so absacken wie gleich nach der Pause.

Frühe 2:0-Führung für YB

Am meisten Parallelen zum Meisterschaftsduell vor rund 2 Wochen hatten sich in der Startphase des Halbfinals gefunden. Schon früh berührte FCB-Goalie Marwin Hitz den schnellen YB-Stürmer Elia nach einem langen Ball leicht. Elia fiel, und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Itten, Hattrick-Torschütze im letzten Direktduell, verwandelte bereits in der 3. Minute mühelos zum 1:0.

01:29 Video Frühe Führung: Elia wird gefoult, Itten trifft souverän vom Punkt Aus Sport-Clip vom 04.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 29 Sekunden.

Noch in der Startviertelstunde musste Hitz ein 2. Mal hinter sich greifen. Nach einem weiteren schnellen Vorstoss der Gäste fand der Ball in die Mitte zu Fabian Rieder. Der 21-jährige Nationalspieler stand an der Strafraumgrenze arg alleine da und erzielte leichtfüssig das 2:0.

00:47 Video Rieder erhöht mit viel Platz und viel Cleverness Aus Sport-Clip vom 04.04.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Trotz des schlechtens Starts gegen den starken Super-League-Leader liessen die Basler nicht die Köpfe hängen, sondern nutzten sie, um selbst Chancen zu kreieren. Nach Eckbällen verzeichneten sie die 2 besten Möglichkeiten, doch sowohl Zeki Amdouni als auch Kasim Adams verfehlten per Kopf knapp (12./18.).

YB schaltete dann einen Gang zurück und spielte nicht mehr so aktiv wie in der furiosen Startphase. Bedingt rächte sich das dann nach der Pause. Die Berner wankten, aber fielen nicht – bereits im 13. Direktduell hintereinander blieben sie ungeschlagen.

Final am 4. Juni

Damit hat der designierte Meister am 4. Juni im Wankdorf die Chance auf das 3. Double der Klubgeschichte. Auf wen YB im Final trifft, entscheidet sich bereits am Mittwochabend. Ab 20:15 Uhr (live auf SRF zwei) treffen Servette und Lugano aufeinander und machen das 2. Final-Ticket unter sich aus.