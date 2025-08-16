Der FC Basel lässt Biel in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups «auswärts» im St. Jakob-Park keine Chance und siegt mit 6:1.

Schon nach 61 Sekunden geht der Super-League-Meister gegen den Seeländer Klub aus der Promotion League in Führung, zur Pause steht es schon 4:0.

Hier geht's zum Round-up der weiteren Cup-Partien mit Super-League-Beteiligung.

Eine Cup-Überraschung war im Basler St. Jakob-Park schon früh vom Tisch. Die Bieler, welche aufgrund von Bauarbeiten im eigenen Stadion auf das so wichtige Heimrecht als Unterklassiger verzichten mussten, gerieten beim Schweizer Meister schon früh unter die Räder. Nach einer halben Stunde und drei Basler Toren war die Messe im «Joggeli» bereits gelesen:

2. Minute: Keigo Tsunemotos Schuss lässt Biel-Goalie Benjamin Roth nach vorne abprallen. Dort steht sein Mitspieler Thoma Monney, der nicht mehr ausweichen kann und zum unfreiwilligen Eigentor-Schützen avanciert.

Keigo Tsunemotos Schuss lässt Biel-Goalie Benjamin Roth nach vorne abprallen. Dort steht sein Mitspieler Thoma Monney, der nicht mehr ausweichen kann und zum unfreiwilligen Eigentor-Schützen avanciert. 24. Minute: Xherdan Shaqiri überspielt mit einem Zuckerpass die gesamte Bieler Defensive und öffnet so die Tür zur Tor-Premiere von Thomas Broschinski. Der FCB-Neuzugang aus Bochum trifft aus kurzer Distanz zum 2:0.

Xherdan Shaqiri überspielt mit einem Zuckerpass die gesamte Bieler Defensive und öffnet so die Tür zur Tor-Premiere von Thomas Broschinski. Der FCB-Neuzugang aus Bochum trifft aus kurzer Distanz zum 2:0. 28. Minute: Nach einer Tsunemoto-Flanke schleicht sich Philip Otele im Rücken des Gegenspielers in den Fünfmeterraum und spitzelt den Ball in die Maschen.

Traoré muss verletzt raus

Noch vor der Pause legte das Team von Trainer Ludovic Magnin einen vierten Treffer nach. Aus stark Abseits-verdächtiger Position bekundete Shaqiri keine Mühe, das Runde im Eckigen unterzubringen. Es sollte eine der letzten Aktionen Shaqiris bleiben, der, wie auch Otele, in der 2. Halbzeit eine Verschnaufpause erhielt.

Ohne Wermutstropfen kamen die Basler aber nicht durch. Flügelspieler Bénie Traoré musste bereits nach 23 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Keine gute Nachricht für den FCB, der am kommenden Mittwoch zuhause sein Playoff-Hinspiel in der Champions League gegen Kopenhagen bestreitet.

Broschinski-Doublette und Ehrentreffer

Nach dem Seitenwechsel reihte sich auch noch Marin Soticek unter die Torschützen. Und Broschinski schnürte noch seinen Doppelpack. Erneut war der Deutsche von der Bieler Verteidigung im Sechzehner sträflich alleine gelassen worden.

Immerhin aus Sicht des Underdogs: Für den Schlusspunkt zeichnete Biel verantwortlich. Einen schön vorgetragenen Angriff schloss Uros Vasic eine knappe Viertelstunde vor Schluss mit einem satten Schuss zum 1:6 ab.

Die Stimmen zum Spiel

Schweizer Cup