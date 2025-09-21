Die Zürcher verlieren in der 2. Cup-Runde überraschend 1:3 n.P. gegen Stade Nyonnais aus der Challenge League.

Nach den Young Boys und Servette erwischte es am Sonntagnachmittag ein weiteres Team aus der Super League in der zweiten Cup-Runde. Der FC Zürich scheiterte bei Stade Nyonnais aus der Challenge League mit 1:3 im Penaltyschiessen. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 gestanden.

Zur tragischen Figur avancierte Steven Zuber. Der ehemalige Nationalspieler verschoss sowohl in der regulären Spielzeit als auch im Elfmeterschiessen einen Penalty. In der Verlängerung setzte der Unglücksrabe ausserdem noch einen Freistoss an die Latte (105.). Hätte Zuber in der 85. Minute vom Punkt zum 2:1 getroffen, wäre das Weiterkommen wohl unter Dach und Fach gewesen.

So aber stand es nach Toren von Matthias Phaeton (20.) und Jarell Simo (67.) nach 120 Minuten 1:1. Während der FCZ-Akteur Nyon-Keeper Melvin Mastil nach einem Abpraller bezwang, war Simo mit einem Flachschuss aus 16 Metern erfolgreich.

Nur 1 FCZ-Schütze vom Punkt erfolgreich

Im Penaltyschiessen zeigten die FCZ-Akteure Nerven. Nebst Zuber scheiterten auch Damienus Reverson und Cheveyo Tsawa. Auch Livano Comenencia als 3. Schütze wäre eigentlich an Elfmeter-Killer Mastil gescheitert, durfte aber noch ein zweites Mal anlaufen, weil sich Mastil zu früh von der Linie wegbewegt hat.

Ganz anders Nyon, wo mit Manuel Polster, Simo und Leorat Bega 3 Schützen erfolgreich waren. Einzig Ruben Machado Correira scheiterte an FCZ-Keeper Yanick Brecher. So avancierte Nyon-Captain Mastil im strömenden Regen zum Cuphelden für die Waadtländer.

Unschöne Szenen nach dem Spiel

Nach dem Elfmeterkrimi kam es zu wilden Szenen im Stadion. Die Nyon-Spieler feierten ihren Coup ausgerechnet vor den FCZ-Fans, die das natürlich überhaupt nicht goutierten. Gegenstände wurden geworfen und auch auf dem Feld kam es zu Rudelbildungen.

Resultate