Der Ansturm auf ein Cupfinal-Ticket ist in der Ostschweiz enorm. Am Genfersee werden sie verschenkt.

Legende: Wollen ihren Klub zum Titel tragen Die St. Galler Fans. Freshfocus/Claudio de Capitani

Dem FC St. Gallen stand ursprünglich ein Kontingent von 12'500 Tickets für das Finalspiel vom 24. Mai zur Verfügung. Keines davon kam in den freien Verkauf.

Am vergangenen Samstag fand in St. Gallen ein exklusiver Vorverkauf für die Inhaberinnen und Inhaber einer Saisonkarte der aktuellen Spielzeit statt. Vor den Verkaufsstellen bildeten sich lange Menschenschlangen.

10 Minuten für 2000 Plätze

St. Gallen teilte schliesslich mit, dass auf diesem Weg sämtliche 12'500 Tickets bezogen worden seien. Die Enttäuschung bei den restlichen FCSG-Fans war gross.

Am Mittwoch kündigte der Schweizer Fussballverband (SFV) an, um 12:00 Uhr knapp 2000 Tickets für Plätze auf der Haupt- und Gegentribüne über das Internet in den freien Verkauf zu geben. Innerhalb von rund zehn Minuten waren diese vergriffen.

SLO beschenkt Kinder

Weit weniger gross war die Nachfrage nach Tickets für den Cupfinal am Ufer des Genfersees. Stade-Lausanne-Ouchy verteilte dank eines Sponsors 4000 Tickets gratis an Kinder und Jugendliche. Sie sollen dem Aussenseiter die nötige Kulisse verleihen.

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