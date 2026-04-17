Nach dem wichtigen Sieg in der Meisterschaft gegen Winterthur ist für GC das nächste Ziel klar: Cupfinal.

Am Samstagabend war bei den Grasshoppers auf der Schützenwiese grosse Erleichterung zu spüren. Die Zürcher hatten gerade das wegweisende Kantonsderby beim FC Winterthur mit 2:0 gewonnen und sich im Abstiegskampf vermutlich vorentscheidend von den Eulachstädtern entfernt. Mit dem ersten Sieg nach zuvor fünf Niederlagen in Folge konnte sich GC in der vergangenen Woche auch beruhigter auf das nächste Schicksalsspiel vorbereiten: den Cup-Halbfinal bei Stade-Lausanne-Ouchy.

«Der Auftritt in Winterthur gab der Mannschaft Energie», sagte Trainer Gernot Messner vor dem Cup-Kracher. Die Vorbereitungswoche sei «losgelöster» gewesen, weil man zuvor etwas Selbstvertrauen tanken konnte. In Lausanne erwartet er eine ähnliche Partie. «Wir müssen wieder die Tugenden auf den Platz bringen und aus einer gesicherten Defensive heraus nach vorne kommen.»

GC als Favorit?

Dass GC aufgrund seiner Geschichte als Favorit in den Halbfinal steigt, sei Messner egal. «Wir müssen einfach auf uns schauen und unser Spiel spielen. Dann bin ich sicher, dass wir in den Final einziehen werden.»

Wirklich souverän ist GC bislang nicht durch den Wettbewerb marschiert. Ein 2:0 gegen Lachen/Altendorf, ein 1:0 gegen Bellinzona, ein 2:1 gegen Cham und ein 4:3 n.V. gegen den FC Sion brachten die Zürcher so weit. Gegner Stade-Lausanne-Ouchy hat mit Winterthur (1:0) und Luzern (2:1) immerhin schon zwei Super-League-Klubs geschlagen – einfach wird die Aufgabe auf der Pontaise mit Bestimmtheit nicht.

Immer wieder Abrashi

Schon 19 Mal haben die Grasshoppers den Schweizer Cup gewonnen, der letzte Titel datiert aus dem Jahr 2013. Damals schon dabei? Dauerbrenner Amir Abrashi. Er ist es auch, der Vorfreude versprüht, während sein Trainer die Ausgangslage eher nüchtern analysiert. «Das ist eine Riesenmöglichkeit für jeden, in einen Cupfinal einzuziehen», sagte der GC-Captain.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt beide Cup-Halbfinals live: Am Samstag ab 19:00 Uhr auf SRF info Stade-Lausanne-Ouchy gegen GC

Am Sonntag ab 14:45 Uhr auf SRF zwei Yverdon gegen St. Gallen Beide Partien gibt es auch in der SRF Sport App zu sehen.

Wenn Abrashi an den Cup-Halbfinal von 2013 zurückdenkt, in welchem GC den FC Zürich nach Verlängerung mit 2:1 niederrang, kommen direkt wieder Emotionen hoch: «Das Kribbeln kommt direkt wieder, diese Bilder vergisst du nicht. Ich weiss noch, was das damals für eine Euphorie ausgelöst hat.»

Auch der 36-Jährige hat Respekt vor dem Gegner, vertraut aber auf seine Mannschaft: «Wir wissen, dass wir ein gutes Kader haben. Alle müssen wie gegen Winterthur alles reinwerfen.» Ob der Captain auch wieder von Beginn an auf dem Platz stehen wird, ist noch ungewiss.

Jüngst hat Abrashi seinen Vertrag bei den Grasshoppers um ein Jahr verlängert. Noch ist allerdings nicht klar, in welcher Funktion. Es stehe ihm frei, nach der Saison zu entscheiden, ob er als Spieler oder in einer Mitarbeiterrolle weiter für GC arbeitet. Zuerst gilt sein Fokus aber einem Ziel: dem Einzug in den Cupfinal.

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