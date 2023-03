Legende: Siegreich in turbulentem Cup-Fight Mit Christian Constantin als Trainer gewinnt Sion im Frühling 2009 den Halbfinal in Luzern im Penaltyschiessen. Keystone/Urs Flüeler

Als sich Präsident Christian Constantin jüngst als Interims-Trainer der strauchelnden 1. Mannschaft des FC Sion installierte, sorgte das für relativ wenig Aufsehen. Schliesslich ist es nicht das 1. Mal, dass sich der exzentrische Klub-Boss gezwungen sieht, seine Schützlinge höchstpersönlich zurück in die Spur zu bringen.

So sass der 66-Jährige schon in drei verschiedenen Jahrzehnten kurzzeitig auf der Sion-Bank. Ein erstes Mal in der Saison 2008/09, später auch 2016/17 und zuletzt in der Spielzeit 2020/21.

3 Spiele, 3 Siege mit Constantin im Cup

Nun schaut «CC» also wieder einmal zum Rechten im Tourbillon. Am Mittwochabend steht im Schweizer Cup das 1. Spiel mit Trainer Constantin an. Im Viertelfinal gastiert der FC Lugano im Wallis (ab 20:10 Uhr live in der SRF Sport App). Und man darf gespannt sein, wie die Sittener auftreten. Denn: Pokal können sie. Und: Die Cup-Bilanz von Constantin als Coach ist makellos.

23. November 2008: Im Achtelfinal gastiert Sion beim Erstligisten Malley und siegt dank einem Freistosstreffer von Alvaro Dominguez mit 1:0. Obwohl Interims-Trainer, verfolgt Constantin die Partie aufgrund einer Sperre nicht auf der Bank, sondern auf der Tribüne.

Im Achtelfinal gastiert Sion beim Erstligisten Malley und siegt dank einem Freistosstreffer von Alvaro Dominguez mit 1:0. Obwohl Interims-Trainer, verfolgt Constantin die Partie aufgrund einer Sperre nicht auf der Bank, sondern auf der Tribüne. 13. April 2009: Auch im Halbfinal heisst der Sion-Coach Constantin – dieses Mal sitzt er auf der Bank. In Luzern entwickelt sich am Ostermontag ein turbulenter Cup-Fight, den die Walliser im Penaltyschiessen für sich entscheiden. Fünf Wochen später sichern sich die Sittener in ihrem 11. Cupfinal die 11. Cuptrophäe – mit Trainer Didier Tholot an der Seitenlinie.

Auch im Halbfinal heisst der Sion-Coach Constantin – dieses Mal sitzt er auf der Bank. In Luzern entwickelt sich am Ostermontag ein turbulenter Cup-Fight, den die Walliser im Penaltyschiessen für sich entscheiden. Fünf Wochen später sichern sich die Sittener in ihrem 11. Cupfinal die 11. Cuptrophäe – mit Trainer Didier Tholot an der Seitenlinie. 13. August 2016: Constantins leichteste Übung. Sion ist in der 1. Runde beim Zweitligisten Romont haushoher Favorit und gewinnt standesgemäss mit 6:1.

Am Mittwochabend steht für Constantin also nichts weniger als seine perfekte Cup-Bilanz auf dem Spiel. Seine Mannschaft ist verunsichert, sie hat in der Super League seit Mitte Oktober nicht mehr gewonnen. Auch Gegner Lugano ist nicht im Schuss. Keines ihrer letzten fünf Meisterschaftspartien konnten die Tessiner gewinnen. Der letzte Sieg in der Liga datiert vom 22. Januar. Ein 3:2 auswärts beim ... FC Sion.

