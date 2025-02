Legende: Kann YB jubeln? Es warten Spiele gegen den FCZ (Cup) und GC (Meisterschaft). Freshfocus/Claudio de Capitani/Keystone/Ennio Leanza

Zum allerersten Mal in der noch laufenden Saison grüsst YB von einem Rang, der zur «Championship Group» berechtigt. Dank des 1:0-Sieges gegen Lugano kletterte das Team von Giorgio Contini über den Strich auf Platz 6. Der Abstand auf die Leaderposition beträgt lediglich 5 Punkte.

Entsprechend motiviert gehen die Berner nun in die «Zürcher Woche». Gleich zweimal gastiert YB in den kommenden Tagen im Letzigrund. Und diese Gastspiele könnten wegweisend sein.

Donnerstag: Cup gegen den FCZ Im Cup-Viertelfinal kommt es gegen den FCZ zum einzigen Duell zweier Super-League-Teams. In der Fremde tut sich YB in dieser Saison schwer: Aus 12 Auswärtsspielen resultierten in der Meisterschaft lediglich zwei Siege. Gegen den FCZ gab es in dieser Spielzeit in zwei Spielen keinen Sieg (2:2 und 0:0). Das letzte Cup-Duell liegt knapp sechs Jahre zurück. 2019 schlug YB den FCZ im Achtelfinal kompromisslos mit 4:0.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Cup-Viertelfinal zwischen dem FCZ und YB am Donnerstag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Sonntag: Meisterschaft gegen GC

Nicht einmal 72 Stunden später kehrt YB in den Letzigrund zurück, diesmal wartet GC. Mit den sogenannt «Kleinen» bekundeten die Berner in dieser Saison immer wieder Mühe. So auch gegen die Hoppers. Die beiden letzten Spiele konnte der amtierende Meister nicht gewinnen, auf das 0:1 im September folgte im Januar ein 0:0. Wiedergutmachung ist also angesagt.

Und wenn YB tatsächlich ...

Gut möglich, dass eine bereits als verkorkst abgestempelte Saison nach der «Zürcher Woche» plötzlich wieder vielversprechend aussieht. Dann nämlich, wenn YB mit zwei Siegen im Gepäck aus Zürich zurückkehrt und plötzlich wieder ernsthaft um zwei Titel mitspielt.

Resultate