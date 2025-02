Hadjam schiesst YB spät zum Sieg und in die Top 6

25. Runde in der Super League

YB schlägt Lugano in der 25. Runde der Super League dank eines Treffers von Jaouen Hadjam in der 84. Minute mit 1:0.

Die Berner stossen damit in die Top 6 vor. An der Spitze liegen nun 4 Teams mit 42 Punkten.

Beide Teams haben einen Aluminium-Treffer zu beklagen.

In den anderen Sonntagsspielen feiert Luzern einen 2:1-Heimsieg über Sion, Servette schlägt Winterthur 3:1.

In der 83. Minute hatte Shkelqim Vladi den Führungstreffer auf dem Fuss. Doch sein Schuss wurde geblockt, Lugano liess eine weitere Top-Chance ungenutzt. Im Gegenzug folgte prompt die Quittung: Eine Einzelleistung von Jaouen Hadjam sorgte für den umjubelten Sieg der Berner. Für den Aussenverteidiger war es der 1. Saisontreffer.

Während YB dank dem Sieg in die Top 6 vorstösst, ist es an der Tabellenspitze zum grossen Zusammenschluss gekommen: Mit Basel, Lugano, Luzern und Servette weisen die Teams auf den Rängen 1 bis 4 allesamt 42 Punkte auf. Lausanne und YB auf den Plätzen 5 und 6 haben fünf Zähler Rückstand.

Umkämpftes Spiel im Wankdorf

Die Partie im Wankdorf war geprägt von viel Kampf, zwei Aluminium-Treffern und Grosschancen auf beiden Seiten. Lugano startete klar besser ins Spiel und hätte beinahe nach wenigen Minuten geführt: Doch Marvin Keller wehrte den Kopfball von Antonios Papadopoulos in der 5. Minute glänzend ab.

Mattia Croci-Torti hatte auf eine Dreierabwehr umgestellt und die Berner mit der offensiven Ausrichtung vor etliche Probleme gestellt. Das Heimteam, bei dem Filip Ugrinic wieder zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, brauchte eine Viertelstunde, um die Partie ausgeglichen zu gestalten. In den letzten Minuten vor der Pause wurde es dann richtig hektisch:

43. Minute: Nach einem Freistoss kommt Loris Benito – auch weil der Lugano-Verteidiger den Ball unterläuft – an das Leder. Er passt zurück auf Lukasz Lakomy, der aus bester Position allerdings zu wenig Druck hinter den Ball bringt.

Nach einem Freistoss kommt Loris Benito – auch weil der Lugano-Verteidiger den Ball unterläuft – an das Leder. Er passt zurück auf Lukasz Lakomy, der aus bester Position allerdings zu wenig Druck hinter den Ball bringt. 45. Minute: Lugano fährt einen schnellen Konter und kombiniert sich schön in den Strafraum. Mattia Zanotti kommt aus gut 5 Metern zum Abschluss, drischt den Ball aber über das Tor.

Lugano fährt einen schnellen Konter und kombiniert sich schön in den Strafraum. Mattia Zanotti kommt aus gut 5 Metern zum Abschluss, drischt den Ball aber über das Tor. 45.+1 Minute: Chris Bedia kommt nach einer Flanke im Fünfmeterraum an den Ball. Der Neuzugang kann aus nächster Nähe aber nicht einschieben. Die Kugel fällt Joël Monteiro vor die Füsse. 5 Meter vor dem Tor schlägt er aber ein Luftloch.

Steffen trifft die Latte, Monteiro den Pfosten

Nach der Pause ging es im gleichen Stil weiter: Lugano kam besser aus der Kabine und war erneut nahe am Führungstreffer. Doch Renato Steffen, der nach seiner Sperre und Verletzung erstmals seit einem Monat wieder zum Einsatz kam, schlenzte den Ball an die Latte (53. Minute). Auf der Gegenseite bekundete Monteiro Pech, als sein Abschluss am Pfosten landete (67.).

Das Spiel blieb auch in der Folge umkämpft und hätte jederzeit auf die eine oder andere Seite kippen können. Letztendlich war es Hadjams Einzelaktion, die die Entscheidung brachte.

So geht es weiter

Für YB geht es am Donnerstag im Cup weiter. Die Berner treffen im Viertelfinal auswärts auf den FC Zürich. Am Sonntag gastieren die Young Boys erneut im Letzigrund, beim Meisterschaftsspiel gegen GC. Lugano empfängt am gleichen Tag den FCZ.

Das sagen die Trainer zum Spiel

Resultate