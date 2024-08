Per E-Mail teilen

Winterthur und Yverdon-Sport trennen sich in der 3. Super-League-Runde auf der Schützenwiese 0:0.

Yverdon ist in der ersten Hälfte die gefährlichere Mannschaft, Winterthur dreht nach der Pause auf.

In den anderen Spielen vom Sonntag jubelt St. Gallen in Lausanne, während sich YB und der FCZ die Punkte teilen.

Matteo di Giusto schlug die Hände vors Gesicht und sackte zu Boden. Er konnte wohl kaum fassen, dass er diese Chance vergeben hatte. Es lief bereits die 90. Minute, als Antoine Baroan den 23-Jährigen im Zentrum bediente. Di Giusto hatte aus knapp zwölf Metern freie Schussbahn, doch er setzte die Kugel neben den Yverdon-Kasten.

00:33 Video Di Giustio hat den Lucky Punch auf dem Fuss Aus Sport-Clip vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Es wäre die Möglichkeit gewesen, sich und sein Team für eine deutliche Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit einem Sieg zu belohnen. Stattdessen heimsten Yverdon-Coach Alessandro Mangiarratti und seine Mannschaft den ersten Punkt der laufenden Meisterschaft ein.

Yverdon in der 1. Halbzeit gefährlicher

Vor der Pause hatten sich die Winterthurer schwergetan. Offensiv passte wenig zusammen; es fehlte an Durchschlagskraft, Präzision und Ideen. Und in der Defensive leistete man sich den einen oder anderen Patzer.

So auch in der 36. Minute, als Boris Cespedes im Strafraum völlig freistand – der Yverdon-Angreifer konnte seine vielversprechende Chance aber nicht verwerten. Eine Minute später sah Mauro Rodrigues einen Weitschuss knapp am rechten Pfosten vorbeizischen.

00:35 Video Cespedes vergibt die beste Chance der 1. Halbzeit Aus Sport-Clip vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Nach der Pause drehten die Eulachstädter auf. Zwischen der 45. und 65. Minute zeigte die Equipe von Trainer Ognjen Zaric erfrischenden Angriffsfussball. Loïc Lüthi, Granit Lekaj und Di Giusto schnupperten am erlösenden 1:0. Letzterer hätte kurz vor Schluss beinahe doch noch die Partie entschieden – beinahe.

Schliessen 00:27 Video Di Giusto scheitert akrobatisch Aus Sport-Clip vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden. 00:23 Video Lüthi versucht's per Kopf – Yverdon-Goalie Bernardoni muss sich strecken Aus Sport-Clip vom 04.08.2024. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

So geht es weiter

Winterthur gastiert am kommenden Samstag (ab 18:00 Uhr) im Tourbillon beim FC Sion. Yverdon ist wenig später gegen Meister YB gefordert. Das Spiel gibt's live auf SRF info zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 20:10 Uhr, Anpfiff ist um 20:30 Uhr.

Die Stimmen zum Spiel