Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der FC Zürich und Winterthur teilen sich in der 30. Runde der Super League im Letzigrund die Punkte.

Es ist eine müde Partie, die von starken Defensivleistungen geprägt ist.

Im anderen Spiel vom Mittwochabend feiert Stade-Lausanne-Ouchy in Genf einen überraschenden 2:1-Sieg.

Es hätte der Lucky Punch sein können: In der 80. Minute stützte sich Zürichs Nikola Katic nach einem Corner an seinem eigenen Mitspieler Mirlind Kryeziu auf – sein Kopfball flog nur wenige Zentimeter am entfernten Pfosten vorbei.

Der Jubel blieb den FCZ-Spielern und dem Grossteil der Fans im Letzigrund im Hals stecken. Knapp zehn Minuten später war die wenig mitreissende Partie zu Ende.

00:24 Video Katic nickt den Ball am Pfosten vorbei Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Defensive ist Trumpf

Es war ein Spiel, das von defensiver Stabilität geprägt war. Wild ging es nur kurz nach dem Seitenwechsel zu und her, als zuerst Jonathan Okita (50.) seinen Flachschuss von Winterthur-Goalie Marvin Keller pariert sah und dann Matteo Di Giusto die Gästeführung per Nachschuss versemmelte (55.).

Das Team von Trainer Patrick Rahmen, der am Mittwoch seinen 55. Geburtstag feierte, verpasste es damit, in der Tabelle am Kantonsrivalen vorbeizuziehen.

Und: Zum ersten Mal seit dem Saisonauftakt am 22. Juli – will heissen: seit 28 SL-Partien – verzeichneten die Eulachstädter in einem Pflichtspiel keinen Torerfolg. Der FCZ wartet seinerseits seit genau einem Monat und vier Einsätzen auf einen Dreier.

Schliessen 02:34 Video Rahmen: «Wir hatten die besseren Chancen» Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden. 02:32 Video Gantenbein: «Mit dem Punkt können beide gut leben» Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 32 Sekunden. 01:01 Video Kamberi: «Heute können wir defensiv stolz sein» Aus Super League – Highlights vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 02:02 Video Romano: «Wir haben uns mehr erhofft, aber wir dürfen zufrieden sein» Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden.

Zürich hat den Ball, Winterthur die Chancen

Die erste Halbzeit hatte nicht viele Höhepunkte geboten. Das Heimteam verfügte zwar über mehr Spielanteile (57 Prozent Ballbesitz und 11 Abschlüsse), gefährlicher agierten aber die Gäste: In der 9. Minute scheiterte Nishan Burkart aus knapp fünf Metern – sein Schuss aus vollem Lauf flog über die Latte.

00:25 Video Burkart verpasst die Winterthurer Führung Aus Sport-Clip vom 03.04.2024. abspielen. Laufzeit 25 Sekunden.

Nach einer knappen halben Stunde setzte Adrian Durrer eine Flanke von Di Giusto per Kopf neben den Zürcher Kasten.

So geht's weiter

Zürich reist am Samstag nach Genf und trifft dort auf Servette (20:30 Uhr, live bei SRF), Winterthur empfängt wenige Stunden zuvor den FC Lugano (18:00 Uhr).