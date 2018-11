Sion unterliegt auf heimischem Terrain St. Gallen mit 0:1.

Verteidiger Neitzke unterläuft ein Kopfball-Eigentor (32.).

St. Gallen vergibt in der 2. Halbzeit unzählige gute Torchancen.

In den restlichen Sonntagsspielen setzt es Sieg für Basel und den FCZ ab.

Innenverteidiger André Neitzke gehört beim FC Sion zum Stammpersonal, egal wer gerade an der Seitenlinie das Sagen hat. Und er schiesst auch Tore. Doch beide Treffer in dieser Saison waren Eigentore. So eben auch in der Partie gegen St. Gallen:

Vincent Sierro tritt nach etwas mehr als einer halben Stunde einen Eckball. Sion-Keeper Kevin Fickentscher faustet am Ball vorbei – hinter ihm köpfelt Neitzke unglücklich ins eigene Tor.

Der doppelte Sion-Fauxpas im Video:

Besonders bitter für den Brasilianer Neitzke: Bereits am 12. August beim Gastspiel in Basel (2:3) führte sein Eigentor die Entscheidung in der Partie herbei.

St. Gallen vergibt einen Kantersieg

Dass Neitzkes Eigentor der einzige Treffer der Partie blieb, lag einerseits am enttäuschenden FC Sion. Andererseits war es St. Gallen, das in der 2. Halbzeit unzählige Torchancen auf fahrlässige Art und Weise vergab. Alleine Kekuta Manneh, Yannis Tafer und der eingewechselte Tranquillo Barnetta hätten treffen müssen.

Doch Sion nahm die Einladung in Form der Ineffizienz der Gäste nicht an. Im Gegenteil. Den Walliser Angriffen fehlte es an Inspiration und Überraschungsmomenten, kaum einmal kamen sie in die gefährliche Zone.

Sion endgültig in der Krise angekommen

Sion konnte nun keines der letzten 4 Liga-Spiele gewinnen (2 Remis). In der Tabelle sind die Walliser Achter, allerdings punktgleich mit Xamax (9.) und GC (10.). Die St. Galler stossen dank der geglückten Revanche für die Cup-Niederlage vom Donnerstag (1:2 n.V.) auf Rang 4 vor.

Sendebzeug: SRF zwei, Super League Gool, 18 Uhr, 04.11.2018