Legende: Des einen Freud, des anderen Leid ... Lausanne-Ouchys Liridon Mulaj bejubelt sein Führungstor, während die Sittener hadern. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Super-Ligist Sion verliert das Barrage-Hinspiel gegen Challenge-Ligist Lausanne-Ouchy zuhause mit 0:2.

In der Schlussphase liefert das aberkannte 1:2-Anschlusstor des Oberklassigen für viel Diskussionsstoff.

Die Entscheidung in der Barrage fällt am kommenden Dienstag im Rückspiel in Lausanne.

Als Yassin Fortuné in der 75. Minute einen harmlosen Schuss von Luca Zuffi mit viel Glück ins Lausanner Tor ablenkte, schöpften die zuvor enttäuschten Fans im Tourbillon nochmals Hoffnung. Diese wurde zunächst vom VAR und kurz darauf von Schiedsrichter Luca Cibelli im Keim erstickt. Was war passiert?

00:56 Video Sions vermeintliches Anschlusstor wird aberkannt Aus Sport-Clip vom 03.06.2023. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Gut 10 Sekunden vor dem Einschlag im Gäste-Tor hatte sich Gaëtan Karlen an der Seitenlinie einen harten Zweikampf mit Ouchys Giovani Bamba geliefert. Der Sittener eroberte den Ball zurück, nach Interpretation des VAR und Cibelli tat der Sion-Stürmer dies jedoch regelwidrig – ein umstrittener Entscheid. Fakt ist: Statt 1:2 hiess es weiter 0:2 und das bis zum Schlusspfiff.

Lausanne-Ouchy mehr als ebenbürtig

Über die Richtigkeit des Entscheids beim vermeintlichen 1:2 kann man sich streiten. Nicht aber über die Tatsache, dass Lausanne-Ouchy sich den Auswärtssieg absolut verdient hat. Der Unterklassige begegnete dem Oberklassigen nicht nur auf Augenhöhe, sondern war über weite Strecken das bessere Team.

Die Waadtländer erspielten sich deutlich mehr Torchancen und hätten sich mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit ein noch grösseres Polster erarbeiten können. Zweimal brachten die Gäste den Ball aber an Sion-Goalie Kevin Fickentscher vorbei:

26. Minute: Linus Obexer versucht nach einem scharfen Pass direkt auf das Tor zu schiessen. Aus einem Schuss wird jedoch ein perfekter Querpass, den Liridon Mulaj gekonnt zum 1:0 veredelt.

Linus Obexer versucht nach einem scharfen Pass direkt auf das Tor zu schiessen. Aus einem Schuss wird jedoch ein perfekter Querpass, den Liridon Mulaj gekonnt zum 1:0 veredelt. 57. Minute: Nach einem kurz ausgeführten Eckball flankt Teddy Okou auf den zweiten Pfosten, wo Bamba mehr oder weniger unbedrängt zum 2:0 einschieben kann.

00:43 Video Mulaj und Bamba lassen Lausanne-Ouchy jubeln Aus Sport-Clip vom 03.06.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

So geht's weiter

Sion vermochte sich nur selten durch die gut organisierte Abwehrkette der Lausanner zu kombinieren. Einem (regulären) Torerfolg am nächsten kam das Super-League-Schlusslicht in der 36. Minute. Doch Ouchy-Captain und -Abwehrchef Lavdrim Hajrulahu rettete innert weniger Sekunden gegen Ilyas Chouaref und Giovanni Sio in extremis auf der Linie.

Damit braucht Sion im Rückspiel eine grosse Wende, um den Absturz in die Zweitklassigkeit zu verhindern. Die Partie auf der Pontaise steigt am kommenden Dienstag um 20:30 Uhr.