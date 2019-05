Der FC Basel schlägt den FC Zürich 3:0.

Carlos Zambrano (49.), Ricky van Wolfswinkel (66.) und Albian Ajeti (92.) erzielen die Tore.

GC (0:1 gegen St. Gallen) praktisch abgestiegen.

Stark angefangen und dann stark abgebaut. So ähnlich könnte man den Auftritt des FCZ im St. Jakob-Park resümieren. Letztlich krankte das von René van Eck gecoachte Team wie so oft an der offensiven Harmlosigkeit. Viel mehr als einen Pfostenschuss von Marco Schönbächler (18.) brachten die Zürcher nicht zustande. Dies musste auch der gesperrte Ludovic Magnin auf der Tribüne konstatieren.

Legende: Sinnbildlich Der Ball und FCZ-Goalie Brecher liegen im Tor. Keystone

FCB nimmt FCZ auseinander

Besser machte es der FCB. Das Team von Coach Marcel Koller nützte in der zweiten Halbzeit die vielen Räume und spielte den FCZ ein ums andere Mal aus:

49. Minute: Carlos Zambrano trifft nach einem Eckball von Luca Zuffi. Der dauerverletzte Peruaner erzielt in seinem erst 5. Liga-Einsatz sein erstes Tor für den FCB. Sein letztes Tor auf Klubebene hatte der 29-jährige Verteidiger am 30. Oktober 2010 für St. Pauli gegen Frankfurt erzielt.

Carlos Zambrano trifft nach einem Eckball von Luca Zuffi. Der dauerverletzte Peruaner erzielt in seinem erst 5. Liga-Einsatz sein erstes Tor für den FCB. Sein letztes Tor auf Klubebene hatte der 29-jährige Verteidiger am 30. Oktober 2010 für St. Pauli gegen Frankfurt erzielt. 66. Minute: Ricky van Wolfswinkel veredelt ein perfektes Zuspiel von Valentin Stocker.

Ricky van Wolfswinkel veredelt ein perfektes Zuspiel von Valentin Stocker. 92. Minute: Der eingewechselte Albian Ajeti trifft zum Endstand.

Der Sieg des FCB hätte auch höher ausfallen können. Doch FCZ-Goalie Yannick Brecher und ein fahrlässiger Van Wolfswinkel, der in der Schlussphase das leere Tor verfehlte, verhinderten dies.

Profitiert Xamax?

Nach dem Sieg gegen Sion ist der FCZ zurück in der Realität. Gewinnt Xamax am Sonntag in Thun, so beträgt der Abstand auf den Barrage-Platz nur noch einen Punkt. Und in einer Woche steht das wegweisende Auswärtsspiel in Neuenburg an.

Sendebezug: Radio SRF 3, 04.05.2019, 21:00 Uhr