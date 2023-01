Legende: Schoss Basel fast alleine ab Sébastien Haller (rechts) schnürte beim 6:0 einen Dreierpack. imago images/Kirchner-Media

Für Basel hat das Testspiel gegen Dortmund (gespielt wurden 4 Mal 30 Minuten) in einer Enttäuschung geendet. Im Trainingslager in Marbella (ESP) verlor man gleich 0:6. Gegen das Ex-Team von Trainer Alex Frei, Marwin Hitz und Bradley Fink hielt der FCB zunächst gut mit.

Doch ab dem zweiten Abschnitt liess der Bundesliga-6. die Muskeln spielen. Thorgan Hazard, Donyell Malen und Jude Bellingham (Penalty) brachten den BVB 3:0 in Führung. Der nach zwei Hodenkrebs-OPs zurückgekehrte Sébastien Haller setzte im 3. Viertel zur Kür an. Innert 7 Minuten gelang dem Ivorer ein Hattrick zum Endstand. Es waren seine ersten Treffer im Trikot Dortmunds.

Viele Verletzte

Basel bestritt den letzten Test, bevor es am Sonntag in einer Woche auswärts in St. Gallen wieder in der Super League ernst gilt. In 4 Vorbereitungsspielen gab es einzig beim 1:0 gegen Lausanne einen Sieg. Frei musste gegen Dortmund auf die verletzten Jean-Kévin Augustin und Arnau Comas sowie die angeschlagenen Noah Katterbach, Michael Lang, Darian Males, Dan Ndoye und Andy Pelmard verzichten.