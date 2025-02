Per E-Mail teilen

Am 24. Spieltag der Super League gelingt Winterthur dank einem 1:0 gegen YB ein Befreiungsschlag.

Matteo Di Giusto schiesst das Heimteam in der 84. Minute kurz nach seiner Einwechslung ins Glück.

Für Winterthur ist es der erste Liga-Sieg seit dem 1:0 gegen Lausanne-Sport am 9. November 2024.

Heimsiege feiern auch Sion (2:1 gegen den FC Zürich) und Lugano (2:0 gegen Luzern).

Was für eine Erleichterung beim Tabellenschlusslicht: Auf der heimischen Schützenwiese bezwang Winterthur die Young Boys mit 1:0. Dabei hatten die Vorzeichen für einen Erfolg äusserst schlecht gestanden: 4 Mal hatten die Eulachstädter zuletzt verloren, während YB gegen Yverdon (6:1) und Sion (5:1) ordentlich Selbstvertrauen tankte.

Doch Matteo Di Giusto sorgte nur 2 Minuten nach seiner Einwechslung in der 84. Minute dafür, dass diese Statistiken nun niemanden mehr interessieren. Die Winterthurer Nummer 10 kam, sah und traf – auch dank gütiger Mithilfe von YB-Goalie Marvin Keller. Di Giustos Schuss aus der Distanz wäre, obwohl leicht verdeckt abgegeben, wohl haltbar gewesen.

Heisse Schlussminuten

Im Trockenen war der Sieg danach aber noch längst nicht. In den Schlussminuten überschlugen sich die Ereignisse, YB kam dem Ausgleich gefährlich nahe. Erst fischte Winterthur-Goalie Stefanos Kapino in der 94. Minute einen stark getretenen Freistoss von Lukasz Lakomy aus der Ecke, kurz danach hielt der Grieche auch einen Abschluss von Joël Monteiro aus kurzer Distanz.

Sekunden später pfiff Schiedsrichter Urs Schnyder das Spiel ab und die Gastgeber durften erleichtert aufatmen. Der gesperrte Trainer Uli Forte jubelte inmitten von Winterthurer Fans. Für den FCW ist es der erste Sieg in der Super League nach zuletzt 10 erfolglosen Spielen.

Legende: Erleichterung pur Winterthur-Trainer Uli Forte nach dem Schlusspfiff. SRF

Die drei Punkte gehen am Ende verdient auf das Konto der Zürcher – auch wenn sie dafür Glück beanspruchten mussten. Wenige Minuten vor Di Giustos Siegtor hatte der bei YB eingewechselte Lewin Blum beinahe die Führung erzielt. Sein wuchtiger Schuss aus dem Hinterhalt küsste jedoch nur den Pfosten (80.).

Der glücklose Gomis

Einen Pfostenschuss hatte aber auch das Heimteam verzeichnet: In der 53. Minute traf der auffällige Christian Gomis nach einem Sprint über das halbe Feld aus spitzem Winkel nur Aluminium. Via Rücken von Goalie Keller landete der Ball im Aus.

Es war eine der vielen Chancen des wirbligen «Winti»-Angreifers Gomis. Der 24-jährige Senegalese hätte in der ersten Halbzeit gut zwei Mal treffen können, wenn nicht müssen:

36. Minute: Gomis kann allein auf den YB-Goalie zulaufen. Doch dem Angreifer versagen die Nerven, er scheitert mit seinem flachen Versuch an Kellers Bein.

Gomis kann allein auf den YB-Goalie zulaufen. Doch dem Angreifer versagen die Nerven, er scheitert mit seinem flachen Versuch an Kellers Bein. 45. Minute: Kurz vor der Pause bietet sich Gomis nach einer unglücklichen Kopfball-Abwehr von Jaouen Hadjam eine ideale Möglichkeit per Volley. Sein Abschluss ist aber zu wenig platziert und somit kein Problem für Keller.

Die Winterthurer werden sich nach dem Schlusspfiff darüber aber kaum mehr aufregen. Durch den Heimsieg pirschen sie sich in der Tabelle zumindest bis Sonntag bis auf vier Punkte an Yverdon-Sport heran.

So geht es weiter

YB empfängt am Sonntag in einer Woche den FC Lugano (16:30 Uhr), zur gleichen Zeit muss Winterthur in Genf bei Servette antreten.

