Der FC Winterthur setzt seine Aufwärtstendenz fort und gewinnt zum Auftakt der 12. Super-League-Runde mit 1:0 gegen Sion.

Das einzige Tor erzielt Matteo di Giusto in der ersten Halbzeit: Als Einziger rechnet er nicht mit einem Foulpfiff und versenkt eiskalt.

Die Gäste aus dem Wallis finden derweil keinen Weg vorbei an der mustergültigen Winterthurer Defensive.

Der Aufsteiger ist definitiv in der Super League angekommen. Aus den letzten 4 Partien hat der FC Winterthur nun 10 Punkte geholt. Beim Heimspiel gegen Sion überzeugte der FCW erneut mit den Qualitäten, die ihm bereits das 1:0 gegen GC, das 0:0 gegen den FCZ sowie das 3:1 vor 3 Wochen ebenfalls gegen die Walliser eingebracht hatten: defensive Stabilität und ungeheure Effizienz.

Die Winterthurer in diesem Spiel als überlegen zu bezeichnen, wäre masslos übertrieben. Besonders nach der Pause hatten die Sittener mehr Ballbesitz und mehr Offensivaktionen – aber eben nur Aktionen.

Balotelli verletzt nicht dabei

Denn das Heimteam zeigte sich resolut und stoppte praktisch jeden Angriff. Gegen diesen Defensivverbund von Bruno Berner fand Sion einfach kein Durchkommen. Vielleicht auch, weil Mario Balotelli wegen einer leichten Verstauchung geschont wurde. Die individuelle Klasse des Superstars, der in den letzten 3 Partien immer getroffen hatte, fehlte im Spiel der Gäste.

Schliessen 01:22 Video Di Giusto: «Ja, jetzt sind wir definitiv in der Super League angekommen» Aus Sport-Clip vom 18.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden. 01:14 Video Lavanchy: «Gegen Winterthur sind 0 Punkte aus 2 Spielen zu wenig» (franz.) Aus Sport-Clip vom 18.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 14 Sekunden. 01:58 Video Zuffi: «Winterthur steht defensiv derart kompakt ... » Aus Sport-Clip vom 18.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

So mussten die Winterthur-Fans zwar öfters mal die Luft anhalten, doch sobald die Kugel beruhigend am Kasten vorbeiflog, konnten sie auch entspannt wieder ausatmen.

Di Giusto trifft mit dem ersten Torschuss

Schon in der ersten Halbzeit waren Grosschancen praktisch völlig ausgeblieben, vielmehr war das Spiel geprägt von Zweikämpfen und Fehlpässen. Einen solchen nutzte Winterthur in der 25. Minute zum einzigen Treffer: Das Heimteam fing einen Ball von Sion ab und schaltete blitzschnell um. Als dann ein Zürcher vor dem Strafraum zu Fall gebracht wurde, rechneten alle mit einem Pfiff. Alle ausser Matteo di Giusto.

Die Kugel fand nach dem Foulspiel mehr per Zufall zum 22-Jährigen, der Schiedsrichter liess klugerweise Vorteil laufen und Di Giusto netzte mit dem ersten Torschuss Winterthurs eiskalt zum 1:0 ein.

00:37 Video Sion rechnet mit dem Pfiff, doch Di Giusto versenkt eiskalt Aus Sport-Clip vom 18.10.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Die Sittener mussten sich von diesem Schock kurz erholen, versuchten danach aber wieder, mehr Druck zu machen. Die Winterthurer erhielten die defensive Stabilität aber mustergültig bis zum Schlusspfiff aufrecht. Damit bleibt der FCW zwar auf dem vorletzten Rang, distanziert sich vom FCZ aber schon um 7 Punkte.

So geht's weiter

Die Sittener stehen bereits am Samstag bei Leader YB wieder vor einem schwierigen Auswärts-Einsatz, Winterthur kann sich noch einen Tag länger erholen und reist dann zum FC Basel.

00:28 Video Sio fliegt kopfüber über die Bande Aus Sport-Clip vom 18.10.2022. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Zuvor stehen am Mittwoch und Donnerstag noch die weiteren Partien der 12. Runde auf dem Programm. Bei Lugano – YB sind Sie am Mittwoch (20:30 Uhr) auf SRF zwei und in der SRF Sport App live dabei.