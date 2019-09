Luzern schlägt Tabellenschlusslicht Xamax zuhause mit 1:0.

Joker Blessing Eleke ist der Matchwinner für den FCL.

Im zweiten Spiel des Abends trennen sich Servette und Lugano 0:0.

Seit dem 1. Spieltag hatte Luzern in der Super League nicht mehr gewonnen. Umso wichtiger war ein Sieg gegen das Schlusslicht aus Neuenburg. Trainer Thomas Häberli setzte mit Shkelqim Demhasaj, Ibrahima Ndiaye, Pascal Schürpf und Francesco Margiotta ein Zeichen und stellte 4 klare Offensivkräfte auf.

Doch mit Blessing Eleke, der fast eine Stunde auf der Bank schmoren musste, war es am Ende ein Joker, der den eminent wichtigen FCL-Sieg sicherstellte. Er spedierte in der 69. Minute eine von Laurent Walthert abgelenkte Hereingabe von Schürpf ins Tor.

Xamax 90 Minuten harmlos

Von Xamax kam davor und auch danach kaum Gefährliches. Einzig Gaëtan Karlen kam in der Schlussphase zu einer Chance, sein Schuss landete in der 83. Minute aber neben dem Tor.

Luzern belohnte sich mit dem 1:0 für eine zwar dominante und bemühte, aber auch reichlich fehlerhafte Leistung. Der FCL hatte deutlich mehr Ballbesitz, wies ein Plus in den Zweikämpfen auf und erarbeitete sich eine Vielzahl an Abschlüssen.

Penalty oder nicht?

Grosse Chancen blieben aber auch für die Innerschweizer Mangelware. Zweimal verfehlte Margiotta in der ersten Halbzeit das Tor, einmal war Xamax' Verteidiger Arbenit Xhemajli nach einem Schuss von Schürpf beim Abpraller zur Stelle. Dazu scheiterten Ndiaye und Demhasaj mit Kopfbällen aus schwierigen Positionen.

Für Gesprächsstoff sorgte zudem eine Szene kurz vor der Pause, als Ndiaye im Strafraum Marcis Oss einen Ball an die Hand schoss. Schiedsrichter Lionel Jaccottet gab den Penalty nach Rücksprache mit dem VAR aber nicht. Für Klarheit sorgte dafür Joker Eleke, der den FCL nach 69 Tagen wieder einmal erlöste.

Sendebezug: SRF zwei, Super League - Goool, 26.09.19, 22:35 Uhr