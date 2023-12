Lugano siegt in der 16. Runde der Super League zuhause gegen Luzern 1:0.

Das Siegtor gelingt Hadj Mahmoud in der 50. Minute per Kopf.

YB und Servette trennen sich im Spitzenspiel 1:1, die wegen des Schnees verschobene Partie St. Gallen – Yverdon wird am Mittwoch gespielt.

Um 4 Uhr morgens war das Team des FC Lugano am Freitag vom Conference-League-Spiel in Nordnorwegen gegen Bodö/Glimt (2:5) zurückgekehrt. Dennoch behielten die Tessiner im Cornaredo gegen Luzern alle drei Punkte für sich.

Die Gäste besassen in der Schlussphase drei Chancen auf den 1:1-Ausgleich. Beim Schuss von Pius Dorn in der 66. Minute reagierte Amir Saipi glänzend und lenkte den Ball noch um den Pfosten. Auch Asumah Abubakar konnte den Lugano-Goalie nicht bezwingen, obwohl dieser den Ball falsch einschätzte und zu einer Fussabwehr gezwungen wurde (77.).

Hajdari steht Klidjés 1:1 im Weg

Als Saipi doch geschlagen war, sprang Albian Hajdari in die Bresche: Der eingewechselte Thibault Klidjé sah seinen Versuch vom Verteidiger auf der Linie geklärt. Es war in der 89. Minute die letzte offensive Regung der Luzerner, die insgesamt wenig überzeugten.

Lugano hatte von Müdigkeit wenig erkennen lassen und nach Startschwierigkeiten das Zepter übernommen. Vor der Pause zappelte der Ball ein erstes Mal im Luzerner Netz, doch Allan Arigoni hatte das Spielgerät nach einem Eckball mit dem Arm ins Tor spediert.

Mahmoud als Matchwinner

So dauerte es bis zur 50. Minute, bis Hadj Mahmoud das Skore eröffnete. Der Tunesier wurde von der Luzerner Verteidigung völlig vergessen und verwertete eine Flanke von Yanis Cimignani sehenswert per Kopf. Es blieb der einzige Treffer der Partie. Lugano beendete damit eine in der Super League 6 Partien andauernde Sieglos-Serie gegen «den anderen FCL».

Das Team von Mario Frick setzte seine unrühmliche Serie auf fremden Plätzen im Tessin fort und musste Lugano bis auf zwei Punkte aufschliessen lassen. In der laufenden Meisterschaft gab es erst einen Auswärtssieg (1:0 gegen GC Ende August).

So geht es weiter

Luzern reist am kommenden Sonntag zum FCZ in den Letzigrund. Lugano holt bereits am Mittwoch die Partie der 5. Runde gegen Basel im Cornaredo nach und bestreitet am Sonntag gegen Winterthur das nächste Heimspiel.